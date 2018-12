Coupe de la CAF : Le Raja cartonne d’entrée

Le Raja de Casablanca, tenant du titre, a entamé la défense de sa couronne de la plus belle des manières, en s'imposant, dimanche soir au Complexe sportif Mohammed V, face au Cercle Mberi Sportif du Gabon sur le score de 5 buts à 0, en match comptant pour les 1/16ès de finale aller de la Coupe de la Confédération africaine de football.

Les cinq réalisations des Verts ont été inscrites par Badr Banoun (52è), Mahmoud Benhalib (57è), Abderrahim Achakir (68è, pen), Ben Soumanoto (83è, CSC) et Mohammed Chaabane (88è).

Le match retour entre les deux formations aura lieu le 22 décembre au Stade Augustin Monédan à Libreville.

La veille, la Renaissance de Berkane s'était imposée à domicile par 3 buts à 0 face à Al Ittihad libyen.

Les trois réalisations du vainqueur de la Coupe du Trône avaient été l’œuvre d’Alain Traoré (45è), Hamdi Laachir (74è) et Mohamed Aziz (80è).

Le match retour se déroulera le 21 décembre.

Pour sa part, le Hassania d'Agadir a pris le dessus sur le club sénégalais de Génération Foot sur le score de 2 buts à 0, vendredi soir au Grand stade d’Agadir.

Les deux buts des représentants de la capitale du Souss ont été signés par El Mellouki Ayoub (3è) et Tamer Siyam (64è).

La seconde manche entre les deux équipes aura lieu le 23 décembre.