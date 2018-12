Coupe de la CAF : Le HUSA sommé de franchir le cap de Génération Foot

Le HUSA affrontera, ce soir à partir de 20 heures au Grand stade d’Agadir, la formation sénégalaise de Génération Foot, et ce pour le compte du match aller des seizièmes de finale de la Coupe de la CAF.

Les Soussis, qui s’étaient qualifiés à ce tour aux dépens de l’Association sportive de la Garde nationale du Niger, affronteront cette fois-ci un adversaire d’un autre calibre. Une académie spécialisée dans la formation des jeunes joueurs, mais qui, depuis quelques années, a pris goût à la compétition continentale, sachant que lors de la précédente édition, elle a été éliminée par la Renaissance de Berkane.

Une confrontation qui ne devrait en principe obéir qu’à une seule équation, la victoire sur un score convaincant, ce qui permettra aux joueurs gadiris d’aborder la seconde manche prévue le 23 courant dans de bonnes dispositions.

En tant que leaders du championnat national et avec un moral au beau fixe, les protégés de Miguel Gamondi ne manqueront pas d’aborder à fond cette partie qui sera sifflée par un trio d’arbitrage capverdien, conduit par Fabricio Duarte, assisté par Delgado Fernandes et Jorge Correia Semedo Helio.

Outre le HUSA, le football national sera représenté dans cette C2 continentale, édition 2019, par la RSB et le Raja, tenant du titre. Les Berkanis affronteront samedi, à domicile à 17 heures, l’équipe libyenne d’Al Ittihad, tandis que les Verts se produiront dimanche en nocturne (19h00) au Complexe Mohammed V à Casablanca, contre les Gabonais d’A.O CMS.