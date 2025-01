Coupe de la CAF : La RSB s’offre le Stade Malien et le tour des quarts

La Renaissance sportive de Berkane (RSB) a arraché une victoire précieuse loin de ses bases face au Stade Malien (1-0), dimanche soir en match de la 4-ème journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), assurant sa qualification au prochain tour.



Le seul but de cette rencontre, disputée au stade du 26 Mars de Bamako, a été inscrit par l'attaquant Imad Riahi à la 64 minute de jeu, permettant aux Berkanis de réaliser leur 4ème victoire consécutive dans la phase de poules et de valider leur billet pour les quarts de finale.



Pour le compte du même groupe, les Sud-Africains de Stellenbosch se sont imposés plus tôt dans la journée face au CD Luanda Sul d’Angola par 2 à 0.



Au terme de cette journée, la RSB conforte sa place de leader avec 12 points, devant le club sud-africain de Stellenbosch (6 pts). Le Stade Malien est troisième avec 4 unités, alors que Luanda Sul d’Angola ferme la marche avec un seul point.



Lors de la prochaine journée, prévue dimanche prochain, la RS Berkane, finaliste de la dernière édition de cette compétition, se déplacera à Luanda pour affronter les Angolais de CD Luanda Sul.



A rappeler que l’'AS FAR a conforté sa place de leader du groupe B de la Ligue des champions, alors que le Raja a signé sa première victoire de cette phase de poules, au terme de la quatrième journée disputée samedi.



Les Militaires se sont imposés sur l’AS Maniema Union de la RD Congo par 2 buts à 0, au stade d'honneur à Meknès, grâce aux réalisations de Khalid Ait Ouarkhrane (13e) et Amine Zouhzouh (54+3).

Ce succès permet à l'AS FAR d’occuper le fauteuil de leader avec 8 points, à trois unités de son ancien coleader, Mamelodi Sundowns, freiné à Casablanca.



En effet, le Raja, auteur d'un début décevant, a signé sa première victoire aux dépens des Sud-Africains, par 1 but à 0, œuvre de Benaissa Benamar (45+2).

Les Verts totalisent désormais 4 points et pointent à la troisième place, devant l’AS Maniema, lanterne rouge avec 3 unités.