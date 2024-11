Coupe de la CAF. La RSB réussit son entrée en phase de poules

La Renaissance de Berkane s’est imposée face au CD Lunda Sul d’Angola sur le score de 2 buts à 0, mercredi au stade municipal de Berkane, en match de la 1ère journée du groupe B de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



L’équipe de l’Oriental a pris l’avantage grâce à un doublé de Issoufou Dayo (21è, 79è).

Pour le compte du même groupe, le Stade Malien s’était imposé plus tôt dans la journée face à Stellenbosch d'Afrique du Sud par 2 buts à 0.



A l’issue des matchs de la première journée du groupe B, la Renaissance de Berkane occupe la première place avec 3 points, ex-aequo avec le Stade Malien (3 pts), tandis que le CD Lunda Sul et Stellenbosch sont derniers avec 0 point.



Il convient de rappeler que pour le compte de la première journée du groupe B de la Ligue des champions, disputé mardi au stade Larbi Zaouli à Casablanca, le Raja s’était incliné devant l’ASFAR sur le score de deux à zéro, buts signés Ahmed Hamoudane et Khalid Aït Ourkhane.