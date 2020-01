Coupe de la CAF : La RSB cartonne et le HUSA assure l’essentiel

La Renaissance de Berkane (RSB) a validé sa qualification en quarts de finale grâce à sa large victoire face au club béninois de FC ESAE (5-1), en match comptant pour la cinquième journée du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche au stade Charles De Gaulle à Porto-Novo. Les hommes de Tarik Sektioui ont dominé le match de bout en bout, se créant plusieurs occasions de but.

Grâce à Alaeddine Ajaray, auteur d'un hat-trick (30è, 41è, 53è), Hamdi Laachir (36è) et Mohamed Aziz (75è, penalty), les Berkanis ont réussi à décrocher les trois points de la victoire sur la pelouse du club béninois dont l'unique réalisation a été inscrite dès la première minute de jeu par Eric Towe Sewa.

Au terme de la rencontre, la RSB conforte sa place de leader du groupe C avec un total de 10 points, suivie du club zambien de Zanaco (2è, 9 pts) qui s'est imposé face au club congolais de DC Motema Pembe (3è, 7 pts), tandis que le FC ESAE demeure lanterne rouge du groupe avec un unique point.

Lors de la sixième et dernière journée qui se disputera dimanche prochain, le club berkani recevra Zanaco.

Par ailleurs, le Hassania d'Agadir (HUSA) a décroché, lui aussi, son billet de qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération africaine au terme de son match nul en déplacement dimanche à Aba face au club nigérian d'Enyimba FC (1-1), comptant pour la cinquième et avant-dernière journée du groupe D .

Dès l'entame de la rencontre, les Gadiris ont pris de court leurs adversaires en ouvrant le score à la 2è minute de jeu par le biais de Youssef El Fahli. Quinze minutes plus tard, les locaux ont remis les pendules à l'heure par l’intermédiaire d'Austin Oladapo (17è).

Lors des dix dernières minutes du match, les Nigérians ont mis la pression sur des Soussis qui ont réussi, tout de même, à résister aux assauts adverses jusqu'au sifflet final pour ramener un point précieux d'Aba, suffisant pour valider leur ticket pour le prochain tour. Au terme de la rencontre, le HUSA conforte en effet sa place de leader du groupe avec 11 points, avec quatre longueurs d'avance sur son adversaire du jour (2è, 7 pts).

Pour le compte de la dernière journée, prévue dimanche prochain, les Gadiris accueilleront les Algériens de Paradou AC.

Il convient de rappeler en dernier lieu qu’en Ligue des champions, le WAC et le Raja ont assuré, eux aussi, à une journée de la fin de la phase de poules leur qualification au tour des quarts de finale. Vendredi au Complexe Mohammed V à Casablanca, les Rouges avaient surclassé l’USM Alger par 3 à 1, alors que le lendemain au stade de Radès, le Raja a accroché l’Espérance de Tunis (2-2).