Coupe de la CAF: L’ASFAR force le nul à Bamako

Abdelhak Ben Chikha

Entraîneur RS Berkane

"Nous n’avons pas fait une bonne entame de match ce soir dans une confrontation qui ne manquait pas d’intensité. Nous avons encaissé un but au bout de dix minutes de jeu sur une première occasion monastirienne, mais malgré ce but encaissé, nous sommes parvenus à développer un meilleur jeu notamment durant le dernier quart d’heure de la première mi-temps. Au cours de la deuxième période, mes joueurs ont raté des occasions susceptibles de les faire revenir au score voire gagner le match. Tout est encore jouable lors de la manche retour, et ce que ce soit pour la RS Berkane ou pour notre adversaire qui a démontré de belles qualités avec une bonne organisation et des joueurs d’un assez bon niveau".



Darko Novic

Entraîneur US Monastir

"Je suis satisfait du résultat acquis ce soir aux dépens de la formation de la RS Berkane qui est sans doute l’un des sérieux prétendants au sacre dans la compétition. Je suis d’autant plus satisfait de la prestation livrée par mes joueurs ce soir et du rendement collectif de l’équipe. Un but d’avance nous permettrait d’aborder plus sereinement le match retour, mais rien n’est encore fait. Il reste 90 minutes difficiles à jouer au Maroc durant lesquelles nous tenterons d’inscrire davantage de buts pour espérer aller en phase de poules qui est notre premier objectif dans la compétition".