Coupe de la CAF. L'AS FAR s'incline face à Future FC 

L’AS FAR s'est inclinée face à la formation égyptienne de Future FC sur le score de 2 buts à 0, mercredi soir au stade Assalam au Caire, en match comptant pour la 4-ème journée (groupe C) de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).



C'est la première défaite de l’AS FAR dans ce groupe. Les Militaires avaient fait match nul face au club égyptien de Pyramids (2-2), et obtenu deux victoires contre Asko Kara (5-1) et face à Future FC (2-0). Les buts de la formation égyptienne ont été marqués par Marawan Mohsen sur penalty (10è) et Hatem Al-Sawabi (CSC), cinq minutes après le coup d'envoi de la deuxième période.



Bien que les leaders du Championnat marocain aient dominé le milieu de terrain pendant la majeure partie du match, ils n'ont pas réussi à faire trembler les filets de leurs adversaires. En revanche, profitant de quelques erreurs individuelles défensives de l’AS FAR, les Egyptiens sont parvenus à sceller le sort de la rencontre en leur faveur.



Le club égyptien, désormais 3è, porte son total points à 5 points, deux unités derrière l'AS FAR. Pyramids s'installe sur le fauteuil de leader avec 8 points, Alors qu’Asko Kara est dernier.

Dans l'autre match de ce groupe, Pyramids a pris le meilleur sur Asko Kara du Togo sur le score de 4-1. Lors de la prochaine journée, prévue le 19 mars courant, l'AS FAR recevra l'équipe de Pyramids, alors que Future FC affrontera Asko Kara.