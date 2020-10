Coupe de la CAF: 2ème finale de suite pour la RSB

La RSB a validé, lundi soir, son billet pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, à la faveur de sa victoire (2-1) face au HUSA lors d'une demi-finale à élimination directe disputée au Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat. Confirmant la suprématie des clubs marocains en compétitions africaines lors des dernières années, la première demifinale de cette coupe a opposé deux clubs marocains, ce qui permet au Maroc d'assurer une place en finale. La RSB espérait reproduire l'exploit de l'édition dernière en atteignant la finale pour la deuxième année consécutive, tandis que le Hassania souhaitait faire mieux qu'une demi-finale au goût amer. Dès l'entame de la rencontre, les hommes de Tarik Sektioui se sont montrés déterminés, pressant les Gadiris qui ont tenu jusqu'à la 20è minute, avant de commettre une faute sur Iajour dans la surface de réparation offrant ainsi un penalty aux Berkanis, transformé par le capitaine Mohamed Aziz. Après le premier but des Oranges, les joueurs du Hassania ont essayé de revenir au score et garder leurs chances pour atteindre la finale qui était toute proche lors de l'édition précédente. Dix minutes étaient suffisantes pour les Gadiris pour égaliser sur une balle arrêtée parachutée devant les pieds d'Imad Kimaoui qui n'a pas hésité à la mettre au fond des filets remettant les pendules à l'heure (30è). Rendant la tâche plus difficile pour les Berkanis, les hommes de Mustapha Ouchrif se sont recroquevillés en défense pour préserver le score et ont failli concéder un deuxième but de Iajour (39è), refusé pour hors-jeu. Au retour des vestiaires, le scénario de la première période s’est reproduit avec un pressing des joueurs de la Renaissance sur l’équipe adverse, qui ne faisait que subir le jeu. L'arbitre congolais de la rencontre a sifflé un penalty suite à une main d’un défenseur du HUSA, suscitant la contestation des Gadiris, mais cela n'a pas empêché les Berkanis de reprendre l'avantage sur un but de Mohamed Aziz qui a signé un doublé lors de cette demifinale 100% marocaine. Douche froide pour les joueurs du Hassania qui, malgré un effectif réduit, espéraient atteindre la finale mais en vain face à une équipe berkanie qui a dominé tout au long de la rencontre, parvenant à décrocher le précieux sésame pour la finale. La RSB affrontera le 25 octobre en finale le vainqueur de l'autre demi-finale qui devait opposer, mardi, le club égyptien de Pyramides aux Guinéens de Horoya Conakry