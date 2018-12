Coupe de l'UNAF : Deuxième marche du podium pour les U17

La sélection marocaine U17 s'est inclinée jeudi aux tirs au but face à son homologue sénégalaise (5-4), en finale de la Coupe de l'Union nord-africaine de football (UNAF) disputée au Grand stade de Marrakech. La rencontre s'était terminée sur un nul (1-1) entre les deux sélections. Fayçal Boujamaoui a ouvert la marque pour les Lionceaux de l'Atlas à la 38è minute, alors qu'Ibrahim Sissoko a égalisé sur penalty dans le temps additionnel pour le Sénégal.

Le Maroc s'était qualifié pour la finale après avoir terminé en tête du groupe B suite à deux victoires face à la Tunisie (4-1) et à la Mauritanie (6-0). Alors que le Sénégal avait fini premier du groupe A après avoir battu la Libye (1-0) et l'Algérie (2-0). La troisième place de cette coupe est revenue à la Tunisie qui a battu l'Algérie en match de classement (2-1), tandis que Libye a occupé la cinquième place après avoir battu la Mauritanie (1-0).

Par ailleurs, en marge de ce tournoi, la ville de Marrakech a abrité une session de formation en arbitrage animée par des conférenciers de l'Union nord-africaine de football (UNAF). Cette session a clôturé ses travaux jeudi dernier en mettant en avant les résultats positifs tant au niveau théorique que pratique.

Présidée par Jamal Jaafari, président de l'UNAF, cette séance de clôture a connu la présence de Hassan Filali, membre du Comité directeur et président de la Commission financière, Jamal Kaaouachi, membre du Comité directeur de la FRMF et président de la Commission des arbitres, Yahya Hadqa, directeur national d'arbitrage, Mahmoud Hamami, secrétaire général de l'UNAF et Issam Abdelfatah président de la Commission des arbitres de l'UNAF et membre de la Commission d’arbitrage de la Confédération africaine de football.

Cette session de formation a réuni vingt-sept conférenciers-formateurs (dont cinq femmes) représentant les cinq associations nationales membres de l'UNAF.