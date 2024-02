Coupe d’Asie des Nations. Le Qatar conserve le titre aux dépens de la Jordanie

Le Qatar, champion en titre, a remporté devant son public la 18è édition de la Coupe d’Asie des Nations de football, en battant en finale la Jordanie par 3 buts à 1, samedi à Doha.



Les coéquipiers du capitaine Hassan Al-Haidous se sont imposés grâce à des réalisations d’Akram Afif, auteur d’un hat-trick, à chaque fois sur pénalty (22è, 73è et 90è+5), alors que les Nashama avaient égalisé entre temps par l’entremise de Yazan Al-Naimat (67è)



Le Qatar a ainsi victorieusement défendu sa couronne qu’il s’était adjugée en 2019 aux Emirats arabes unis.



Les protégés du coach marocain Houcine Ammouta ont créé la sensation lors de cette compétition en accédant, contre toute attente, à la première finale de leur histoire. Ils restaient sur deux quarts de finale perdus en 2004 et 2011.



En-demi-finales, le Qatar et la Jordanie avaient évincé respectivement l'Iran (3-2) et la Corée (2-0).