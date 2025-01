Coupe d'Angleterre: Bilal El Khannouss décisif face aux QPR

L'international marocain Bilal El Khannouss a été par deux fois décisif pour Leicester, à l'occasion de l'entrée en lice du club en Coupe d'Angleterre, samedi à domicile face aux Queens Park Rangers (6-2).



Dans le brouillard du King Power Stadium, James Justin a donné l'avantage à Leicester avant que les QPR n'égalisent grâce à un but de Jonathan Varane. Toutefois, les locaux ont rapidement repris grâce à des buts, coup sur coup, de Stephy Mavididi et Facundo Buonanotte, tous deux admirablement servis par le Lion de l'Atlas.



Juste avant la mi-temps, Rayan Kolli a réduit la marque, mais cela n'a pas découragé Leicester, qui a fait étalage de son talent en seconde période. Ainsi, une deuxième réalisation de Justin, un penalty de Jamie Vardy et un but de Wout Faes ont mis fin à une série de cinq défaites consécutives des Foxes, offrant à Ruud van Nistelrooy sa deuxième victoire en tant qu'entraîneur.



Cette victoire permet aux coéquipiers du Marocain de 20 ans de se qualifier au tour suivant et pourrait leur servir de déclic pour trouver un nouvel élan dans la lutte pour le maintien en Premier League, où ils occupent la 19e place à deux points du premier non relégable.