Coupe d'Afrique des nations: Benoun, Rahimi et Chibi convoqués

La Fédération Royale marocaine de football (FRMF) a annoncé lundi que le sélectionneur national, Vahid Halilhodzic, a convoqué les joueurs Badr Benoun (Al Ahly/Egypte), Soufiane Rahimi (Al Aïn/Emirats arabes unis) et Mohammed Chibi (AS FAR) pour rejoindre le stage de préparation de l'équipe nationale en prévision de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Halilhodzic avait dévoilé, jeudi dernier, la liste des joueurs retenus pour prendre part à la phase finale de la 33ème édition de la CAN qui aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022. Cette liste a été marquée par la convocation pour la première fois de l'attaquant du FC Barcelone Abdessamad Ezzalzouli. La sélection nationale évoluera dans le groupe C, aux côtés du Ghana, du Gabon et des Comores. Le Maroc affrontera le Ghana pour son premier match de la CAN, lundi 10 janvier à partir de 18h00 au stade Ahmadou Ahidjo dans la capitale camerounaise, Yaoundé.