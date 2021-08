Coupe arabe des nations: La liste de Houcine Ammouta

L'équipe nationale B de football sera en stage de préparation du 30 août au 7 septembre au Complexe Mohammed VI de football à Maâmoura. Ce stage s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale B en prévision de la Coupe arabe des nations (FIFA), prévue au Qatar du 30 novembre au 18 décembre, indique samedi la Fédération Royale marocaine de football (FRMF) dans un communiqué publié sur son site internet.



A cet effet, le sélectionneur national, Lhoucine Ammouta, a convoqué 28 joueurs pour prendre part à cette concentration.



Voici la liste des joueurs convoqués : Ismail El Haddad (Al Khor, Qatar), Badr Benoun (Al Ahly, Egypte), Karim El Berkaoui (Raid, Arabie saoudite), Mohammed Ali Bamaamar (IRT), Abdallah Khafifi (MCO), Hamza El Moussaoui (Renaissance de Berkane), Walid Azaro (Al Ittifaq, Arabie Saoudite), Ayoub Lakrad (AS FAR), Abdelali Al Mohammadi (Abha, Arabie Saoudite), Mohamed Chibi (IRT), Marouane Saadane (Al Fath, Arabie Saoudite), El Mehdi Berrahma (Koweit SC, Koweit), Driss Fatouhi (Al Ahly, Arabie Saoudite), Soufiane Rahimi (Al Ain, UAE), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Walid Karti (Wydad Casablanca), Yahya Attiat Allah (Wydad Casablanca), Achraf Dari (Wydad Casablanca), Abdelilah Hafidi (Raja Casablanca), Youssef El Jebli (Al Batin, Arabie Saoudite), Ayoub Amloud (Wydad Casablanca), Ayman El Hassouni (Wydad Casablanca), Abdelkrim Baadi (Renaissance de Berkane), Soufiane El Bouftini (Al Ahly, Qatar), Naoufal El Zerhouni (FUS Rabat), Alaeddine Ajarai (Maghreb Fès), Mourad Batna (Al Fath, Arabie Saoudite) et Mohamed El Riahi (Al Batin, Arabie Saoudite).



Il convient de rappeler que lors de cette Coupe arabe des nations co-organisée par la Fédération internationale de football association (FIFA) et la Fédération du Qatar de football (QFA), 16 sélections seront de la partie réparties sur quatre groupes. Le Onze national évoluera au groupe C aux côtés des équipes nationales d’Arabie Saoudite, de Jordanie et de Palestione.



Les prétendants du groupe A seront le Qatar, hôte du tournoi, l’Irak, Oman et le Bahreïn, alors que la Tunisie, les Emirats Arabes Unis, la Syrie et la Mauritanie se produiront dans le groupe B. Enfin, la poule D est composée des sélections d’Algérie, d’Egypte, du Liban et du Soudan.