Coupe arabe des clubs champions. Le Raja entame la défense de son titre par un derby maghrébin

Après le Wydad, c’est au tour du Raja d’entamer aujourd’hui les péripéties de la Coupe arabe des clubs champions dont les débats se déroulent en Arabie Saoudite.



Les Verts, tenants du titre, auront à affronter, à partir de 14 heures, la formation algérienne de Chabab Belouizdad, et ce pour le compte de la première journée du groupe D, au moment où l’autre match de cette poule est programmé à 18 heures avec comme protagonistes les clubs d’Al Koweït et d’Al Wehda, le représentant des Emirats Arabes Unis qui avait sorti l’AS FAR lors de la phase des éliminatoires.



Ce derby maghrébin s’annonce de bonne facture entre deux écuries qui se connaissent fort bien, d’autant plus que l’entraîneur de Chabab Belouizdad n’est autre que le Belge Sven Vandenbroeck qui vient d’affronter récemment les Verts en Coupe du Trône quand il était aux commandes du Wydad.



Un match que le Raja est tenu de bien négocier en vue d’envisager la suite du parcours dans de bonnes dispositions avant d’affronter le 31 courant l’équipe d’Al Koweït et le 3 août Al Wehda.



A noter que la journée de vendredi verra également l’entrée en scène des clubs qui composent le groupe C avec au programme les matches Union Sportive Monastirienne de Tunisie-Zamalek d’Egypte à 16h00 et à 20 heures le derby saoudien entre Al Nassr de Cristiano Ronaldo et Al Shabab.



Comme précité, le Wydad, logé dans le groupe B, devait disputer son premier match hier contre la formation qatarie d’Al Sadd qui a renforcé ses rangs lors de ce mercato estival par le recrutement du capitaine du Onze national, Romain Saïss. Les deux autres matches des Rouge et Blanc seront contre les Libyens d’Al Ahly Tripoli (30 juillet) et les Saoudiens d’Al Hilal (2 août).



Il y a lieu de rappeler que le groupe A de ce tournoi renferme les équipes du CS. Sfaxien et de l’Espérance (Tunisie), d’Al Shorta (Irak) et d’Al Ittihad (Arabie Saoudite), sachant que les deux premiers de chaque poule se qualifieront au stade des quarts de finale.



M.Bouarab