Coupe arabe de futsal: La sélection marocaine continue à écrire l’histoire

En remportant son 3è titre arabe d’affilée, vendredi aux dépens du Koweït (7-1), la sélection marocaine de futsal est entrée de plain-pied dans l’histoire du football en salle arabe à la faveur de ce record exceptionnel.



L’équipe nationale (8è au classement mondial) règne ainsi en maître sur la scène arabe après avoir tenu la dragée haute à ses concurrents lors des trois dernières éditions de la compétition panarabe.

Lors de la Coupe arabe (Arabie Saoudite-2023), les hommes de Hicham Dguig ont dominé, de bout en bout, les matchs de la poule B, prenant le dessus sur les Iles Comores (5-0), le Liban (6-0) et le Koweït (4-2).



Les Nationaux ont, ensuite, évincé l’Arabie Saoudite (5-2) en quarts de finale, avant de s'imposer face à la Libye (5-1) en demi-finale.

La 7-ème édition de la Coupe arabe de futsal a réuni les sélections d’Arabie Saoudite, du Maroc, d’Egypte, de Libye, d’Irak, du Koweït, du Liban, d’Algérie, de Palestine, de Mauritanie, des Comores et du Tadjikistan.



Largement supérieurs à leurs adversaires, les Lions de l’Atlas sont désormais l’équipe la plus titrée dans la compétition depuis la 1ère édition tenue en 1998, après ses consécrations en 2022 face à l’Irak (3-0) et en 2021 au détriment de l’Egypte (4-0).



L’Egypte et la Libye comptent deux titres chacune à leur actif. Il va sans dire que la mise à niveau de la discipline avec la tenue d’un championnat national compétitif et fort a largement contribué aux prouesses de l’équipe nationale.



D’ailleurs, la majorité des joueurs retenus en sélection nationale sont issus de ce championnat qui permet à de nombreux éléments d’embrasser une carrière professionnelle à l’étranger.



Décidément, à la faveur de la stratégie clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI, plaçant la jeunesse au centre des intérêts, l’équipe nationale de futsal a trouvé en le Complexe Mohammed VI de football à Maâmora l’endroit idéal pour préparer ses participations sur les scènes régionale, continentale et internationale.



Ainsi, les concentrations de la sélection marocaine se tiennent désormais au niveau de cette installation sportive d'envergure qui accueille également ses matches de préparation.

Sur la scène africaine, l’équipe nationale mène également les débats dans la mesure où elle est double championne d’Afrique en titre, en 2016 en Afrique du Sud et en 2020 à domicile.



Au niveau international, les Lions de l’Atlas ont décroché en 2022 la Coupe intercontinentale de futsal, organisée en Thaïlande. L’équipe nationale s’était imposée face à l’Iran (4-3) en finale. Lors du Mondial Lituanie-2021, elle a signé le meilleur exploit de son histoire en se hissant en quart de finale, avant de quitter le tournoi, la tête haute, face au Brésil (0-1).