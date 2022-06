Coupe arabe de futsal: Deuxième titre d’ affilée pour la sélection marocaine

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de l'équipe nationale de futsal qui a remporté mardi la Coupe arabe de futsal 2022.

Dans ce message, le Souverain fait part aux membres de l’équipe nationale de futsal de Ses Chaleureuses félicitations pour avoir remporté la sixième édition de la Coupe arabe de futsal qu’a abritée la ville de Dammam, au Royaume d’Arabie Saoudite frère.

S.M le Roi exprime Sa fierté pour l’exploit de la sélection nationale de futsal qui a pu remporter cette Coupe arabe pour la deuxième fois consécutive, saluant tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce sacre tant mérité, notamment les joueurs, les entraîneurs et le staff technique, ainsi que les cadres et dirigeants de la Fédération Royale marocaine de football.

Le Souverain dit apprécier la belle prestation technique et le grand esprit sportif dont ont fait preuve les membres de la sélection nationale durant ce championnat, enrichissant ainsi leur palmarès de titres arabes, continentaux et internationaux.

Réitérant Ses félicitations pour ce nouveau sacre qui honore le football marocain, S.M le Roi souhaite aux membres de la sélection nationale plein succès sur la voie de la réalisation de davantage de titres, tout en les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.