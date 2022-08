Coupe arabe U17: Le Onze national défait d’ entrée par son homologue irakien

Feddal rejoint Valladolid



Le défenseur central marocain Zouhair Feddal, libre de tout contrat après son départ du club portugais du Sporting CP, a officiellement rejoint le Real Valladolid dans le cadre d'un contrat d’un an, a annoncé le club espagnol de football.

L’international marocain évoluera aux côtés de ses compatriotes, le défenseur Jawad Yamiq et le milieu de terrain Anouar Touhami.

Ancien joueur du FUS de Rabat, Feddal a déjà porté les couleurs de plusieurs clubs de la Liga, notamment Levante, Deportivo Alavès et Bétis Séville.



Championnat d’Afrique de kick-boxing



Le Maroc prend part aux Championnats d’Afrique de kick-boxing, du 26 au 28 août à Benoni, en Afrique du Sud.

Lors de ces championnats qualificatifs pour les Jeux mondiaux des sports de combat à Riyad en 2023, les couleurs nationales seront défendues dans l’épreuve de low-kick, par Anas Jazouli (-60 kg), Hamza Haimer (-71 kg), Youssef Anzad (-81 kg), Oumaima Belwarath (-48kg), Roumaissae Bouarourou (-56 kg) et Kaouthar Baarab (-65 kg).

La sélection nationale sera encadrée par Lahcen Ouassou, assisté par Siham Allali.