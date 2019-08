Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions : L’IRT gagne mais sa qualification reste compromise

L’Ittihad de Tanger a pu se rattraper après sa défaite dimanche dernier à Casablanca 2-0 contre le club bahreïni d’Al Rifaa, pour le compte de la phase préliminaire de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions.

Pour leur match de la deuxième journée du groupe A, les Tangérois ont affronté mercredi soir sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V les Irakiens d’Al-Zawra’a et se sont imposés par 3-0. L’équipe marocaine a pu ouvrir le score à la 25ème minute par Soufiane Achref. deux minutes plus tard, Mohamed Amraoui a inscrit un super but doublant la mise pour les siens.

Une première mi-temps convaincante pour l’équipe de l’IRT dont l’effectif a été remanié lors de ce match. En seconde période, Chentoufe a pu obtenir un penalty à la 57ème minute et Salah Taher a pu le transformer en 3ème but.

Durant le reste du match pas de changement sur le score, mis à part le carton rouge pour

Mokoko à la 70ème.

L’IRT a pu rassurer son public qui était inquiet de la performance de son équipe. Sauf que la qualification au tour suivant reste fortement compromise, surtout après le carton de la formation bahereinie de Rifaâ qui a taillé en pièces la modeste équipe somalienne de Horseed SC. Le score de 5 à 0 se passe d’ailleurs de tout commentaire.

Ce samedi pour le compte de la troisième et ultime journée de compétition, le club tangérois donnera la réplique, au terrain El Abdi à El Jadida, à Horseed SC, tandis que Zawraa rencontrera le Rifaa qui n’a besoin que d’un tout petit point pour franchir ce cap préliminaire et croiser le fer le 28 courant avec l’Olympique de Safi au tour des 32èmes de finale. A noter que les deux matches de cette dernière manche se joueront simultanément à partir de 19 heures.