Coupe Davis : La sélection nationale de tennis vise le maintien au Groupe II Monde

La sélection nationale de tennis visera le maintien au Groupe II (Monde), lors de la rencontre barrage qui opposera le Maroc au Vietnam à Marrakech dans le cadre de la Coupe Davis, a affirmé, mercredi dans la cité ocre, le capitaine de l’équipe du Maroc, Mehdi Tahiri.

"Sur le papier, l’équipe nationale de tennis est favorite avec des joueurs bien classés au niveau mondial par rapport à leurs homologues vietnamiens", a-t-il dit lors d’une conférence de presse organisée au Royal tennis Club de Marrakech (RTCMA). Cependant, Mehdi Tahiri a appelé à plus de vigilance car le classement ATP n’est pas un facteur déterminant dans les matches de la Coupe Davis, où la combativité, le courage et la volonté sont décisifs pour remporter les rencontres. L’équipe nationale a débuté depuis un mois les préparations pour cette rencontre décisive avec un stage de concentration en Espagne où les joueurs ont disputé des matchs dans une surface similaire à celle du Royal Tennis club de Marrakech (la terre battue), alors que l’équipe a rejoint Marrakech il y a une semaine pour se familiariser avec la surface du RTCMA, a-t-il ajouté.

Concernant la préparation de la relève, Mehdi Tahiri a estimé qu’actuellement, la Fédération Royale marocaine de tennis (FRMT) est très active, suit de près les joueurs et mobilise tous les moyens nécessaires à même d’améliorer le niveau des tennismen marocains. "La balle est dans le camp des joueurs de tennis marocains qui doivent travailler durement, consentir des sacrifices et consacrer plus de temps aux entraînements", a-t-il dit. Mehdi Tahiri a appelé le public marocain à venir nombreux soutenir l’équipe nationale afin qu’elle réalise son objectif de se maintenir au Groupe II (Monde).

Le capitaine de l’équipe vietnamienne, Truong Quang Vu, a, de son côté, reconnu la difficulté de la mission de sa formation, étant donné que les joueurs formant l’équipe marocaine sont tous classés ATP, alors qu’un seul joueur de la sélection vietnamienne jouit de cette classification. "Je connais très bien les joueurs de l’équipe du Maroc qui sont bien classés et qui joueront devant leur public", a-t-il ajouté, mettant en avant la qualité de l’infrastructure sportive dédiée à la pratique de cette discipline sportive au Maroc notamment, à Casablanca et à Marrakech.

Dans une déclaration à la presse, le président du RTCMA, Aziz Tifnouti, a souligné que Marrakech a acquis une grande expérience dans l’organisation de manifestations d’envergure internationale, rappelant que la cité ocre et le RTCMA avaient déjà organisé en 2003 la rencontre Maroc-Italie dans le cadre de la Coupe Davis.

A rappeler que le tirage au sort de cette compétition devait avoir lieu jeudi, alors que les rencontres officielles auront lieu vendredi (premier et deuxième matchs Simple) et samedi (match de double et troisième et quatrième matchs Simple). Chaque match (simple et double) sera disputé au meilleur de trois sets avec jeu décisif.

L’équipe du Maroc est composée de Moundir Adam (450è ATP), Lamine Ouahab (644è ATP), Anas Fattar (826è ATP) et Aissa Benchakroun (1670è ATP). La sélection vietnamienne est, quant à elle, formée de Nam Hoang Ly (710è ATP), Minh Tuan Pham, Linh Giang Trinh, Van Phuong Nguyen et Quoc Khanh Le.