Coup dur pour la Côte d’Ivoire:Gbohouo suspendu pour dopage

La Côte d'Ivoire a perdu son gardien de but Sylvain Gbohouo, suspendu pour dopage, à 24 heures de son premier match de la CAN contre la Guinée équatoriale à Douala, a annoncé mardi la Fédération ivoirienne de football. Un porte-parole de la Fifa a confirmé à l'AFP que le joueur avait été "suspendu provisoirement pour dopage". Lors d'une conférence de presse, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, le Français Patrice Beaumelle, a expliqué que Gbohouo, 33 ans, avait été testé positif en novembre après la défaite (1-0) contre le Cameroun en éliminatoire du Mondial-2022. L'entraîneur a évoqué un traitement ophtalmologique pris par Gbohouo sans faire formellement le lien avec le contrôle positif. Gbohouo est le gardien N.1 des "Éléphants", qui font partie des favoris de la CAN. Il avait joué tous les matchs sauf la finale lors de l'édition 2015 gagnée par les Ivoiriens.