Coup d’envoi du championnat D2

A l’instar de la Botola Pro D1 de football, la Botola D2 reprendra, elle aussi, ses droits en cette fin de semaine. Lors de la journée de vendredi, le public pourra suivre les matches OD-UTS et ASS-WAF, alors que samedi, le programme se décline comme suit : SM-MAT, RACRBM et JSM-USMO.



Cette première manche sera clôturée dimanche avec les matches CJBG-IZK, RCAZ-KACM et CAK-TAS. A noter que le coup d’envoi de l’ensemble des matches sera donné à partir de 17 heures.