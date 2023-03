Coup d’envoi du 7ème Meeting international de para-athlétisme Moulay El Hassan

Le coup d’envoi de la 7è édition du Meeting international de para-athlétisme Moulay El Hassan a été donné jeudi, au Grand stade de Marrakech, avec la participation de 450 athlètes représentant 44 pays africains, européens, asiatiques et d'Amériques.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et organisé par la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap (FRMSPSH), en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, ce rendez-vous sportif international, qui figure parmi la série des Grands Prix, sous l’égide de World Para Athletics, est rehaussé par la présence de champions paralympiques à la recherche de minima pour la qualification au Mondial 2023 et aux Jeux paralympiques ainsi que des athlètes marocains qui se confronteront à des champions de haut niveau pour réaliser de nouvelles performances et améliorer leur classement mondial.



Dans une déclaration à M24, la chaîne télévisée de l’information en continu de la MAP, le président de la FRMSPSH, Hamid El Aouni, a indiqué que la 7è édition du Meeting Moulay El Hassan est une compétition qualificative au Mondial 2023 et aux Jeux paralympiques Paris 2024, indiquant que la délégation marocaine est composée de 61 champions, dont Ayoub Sadni qui avait pulvérisé le record du monde du 400 M - T47 (hommes) lors de la précédente édition et Zakaria Derham qui avait battu le record du monde du lancer de poids -F33 en réalisant un lancer de 12,38 mètres dans le cadre de la même édition.



M. El Aouni a souligné que le choix de Marrakech pour abriter cette manifestation sportive s’explique par l'infrastructure touristique et sportive de haut niveau dont est dotée la cité ocre, tel le Grand stade de Marrakech, faisant remarquer que la cité ocre est aussi dotée d’accessibilités de nature à attirer les champions paralympiques et les encourager à participer à cette manifestation.



Lors de cette première journée, plusieurs épreuves étaient programmées telles que le lancer de poids, le javelot, le triple saut, et les courses du 100m, 1500m et la course en fauteuil roulant. Le 7è Meeting international de para-athlétisme Moulay El Hassan, qui se poursuit jusqu'au 11 mars, est une compétition qualificative au Mondial 2023 et aux Jeux paralympiques Paris 2024.



En marge de ce meeting, la FRMSPSH mobilisera des experts internationaux et nationaux pour animer des rencontres thématiques, des sessions de formation notamment une formation Classification pour déficience intellectuelle, un colloque national autour de "La Femme & Para-Sport", des Journées de sensibilisation Para-Sport, une rencontre nationale au profit des associations et clubs affiliés à la fédération pour la saison sportive 2022/2023 et des hommages à des figures sportives féminines à l’occasion de la Journée internationale de la femme (08 mars).