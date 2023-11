Coup d’envoi de la 8ème édition du "Morocco Swim Trek" à Dakhla

La 8ème édition du "Morocco Swim Trek", une compétition de natation internationale en eau libre, ouverte aux nageurs amateurs et professionnels, s’est ouverte mercredi à Dakhla.

Organisée par Open Water Event, cette compétition de natation en eau libre, unique de par son format et le lieu d'accueil, est désormais ancrée dans le calendrier international de la discipline.



Ce trek sportif de haut niveau est une course itinérante de 4 jours cumulant environ 33 km de nage à parcourir dans la lagune de Dakhla, avec chaque jour une nouvelle distance à parcourir, d’un point de départ et d’arrivée différents.



Cette course, qui se poursuit jusqu’au 3 décembre, est répartie en quatre étapes, à savoir l’étape de "l’île du dragon" (6,5 km), l’étape de "la Dune blanche" (8,5 km), l’étape "Marathon" (10 km), et la dernière étape "Le Vagabond’’, qui est une boucle de 5 km dans la lagune autour du camp.



Dans une déclaration à la MAP, la fondatrice et organisatrice du Morocco Swim Trek, Edith Molina, a indiqué que cette édition connaît la participation de 130 nageurs, de 25 nationalités, faisant savoir qu’une quinzaine prendront part à la dernière étape de cette compétition.



"La première étape de cette compétition s’est déroulée dans de bonnes conditions", s’est-elle félicitée, faisant remarquer que les participants vont bénéficier d’un encadrement dans les différentes étapes.



De leur côté, les nageurs ont fait part de leur joie de participer à cette compétition de natation en eau libre, mettant en exergue la beauté envoûtante des différents sites où se disputent les différentes étapes de ce trek.



Ce trek est régi par les règles de la Fédération internationale de natation amateur, l’objectif étant d’aller jusqu’au bout de l’épreuve tout en essayant de prendre l’ascendant sur ses concurrents.



L'une des particularités de cette compétition est la confrontation avec les éléments naturels tels que le vent, les courants et les marées. Les nageurs doivent faire preuve de détermination pour réussir.



L’Open Water ou nage en eau libre correspond à des épreuves sportives de natation de longues distances pratiquées généralement en mer, en lac ou en rivière. Ce type de compétition s’adresse à tous les nageurs hommes et femmes sans limite d’âge mais nécessite une longue période d’entraînement avant de participer.