Coup d’ envoi de la 14ème édition du Festival nautique international de Rabat

Le coup d’envoi de la 14e édition du Festival nautique international de Rabat, organisé sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, a été donné dimanche à la corniche de Rabat. La première journée du festival, organisé par le club nautique de la plage de Rabat jusqu’au 30 juillet, a été marquée par l’organisation de la compétition du triathlon qui s’inscrit dans le cadre de la Coupe du Trône 2022 avec la participation des clubs nautiques marocains et des éléments de l’équipe nationale. Au programme de cette manifestation sportive figurent des compétitions de ski nautique, de voile, d’aviron, de kayak et de surf, ainsi que des activités comme les échecs. Le président du club nautique de la plage de Rabat, Zouhair Charki, a indiqué dans une déclaration à la MAP, que le festival qui entame sa 14è année a réussi à s’imposer dans le calendrier des compétitions nationales et internationales organisées au Royaume, ajoutant que cette manifestation sportive a pour objectif de faire connaître les capacités touristiques de Rabat, ville lumière. A cet égard, il a précisé que le festival nautique international de Rabat, qui connaît la participation de plusieurs pays arabes et européens, à l’instar de la France, de la Tunisie, d'Egypte, des Emirats arabes unis, de la Suède et de l'Angleterre, vise à faire de la ville de Rabat une destination des amateurs des sports nautiques et à inciter les jeunes à pratiquer ces sports en proposant plusieurs activités variées. Pour sa part, le président de la Fédération Royale marocaine de triathlon, Majid Amahroq, a indiqué que ce festival organise pour la première fois les compétitions de la Coupe du Trône de cette discipline. Il a ajouté que les compétitions de triathlon connaissent une participation accrue des pratiquants au niveau national et des éléments de l’équipe nationale, relevant que le festival constitue une occasion propice pour se préparer aux nombreuses échéances continentales auxquelles prendra part l’équipe nationale, dont le championnat d'Afrique prévu à Tanger, ainsi que le tournoi international qui se déroulera à Agadir en octobre prochain. La participation au festival nautique international de Rabat est une opportunité pour les pratiquants du triathlon, en particulier les catégories des moins de 15, 16 et 17 ans, pour se mesurer à des sportifs professionnels et acquérir plus d’expérience, a-t-il expliqué.