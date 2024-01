Coup d'envoi à Rabat du 1er "Combine" de la Basketball Africa League en Afrique

Le coup d'envoi du 1er "Combine" de la Basketball Africa League (BAL) en Afrique, a été donné, vendredi à Rabat, en préparation de la saison "BAL" 2024.



Cette 3ème édition du "Combine" de la BAL au niveau mondial est réservée aux joueurs professionnels internationaux qui passent, à cette occasion, des tests techniques et physiques, en vue de leur recrutement par les clubs prenant part à la 4è saison de la BAL.



S'exprimant à cette occasion, le président de la Basketball Africa League, Amadou Gallon Fall, a indiqué que "ce premier Combine de la BAL en Afrique s'inscrit dans le cadre des efforts continus de la NBA Africa, la BAL et la FIBA, pour améliorer la qualité de notre produit sur le terrain et identifier des joueurs de haut niveau, y compris de la diaspora africaine".



Il a souligné que ce "Combine", qui connaît la participation de 30 joueurs professionnels, vise à détecter les talents sportifs africains pouvant rejoindre les 12 équipes qualifiées à la BAL.



S'agissant du déroulement de la 4è saison de la BAL, M. Fall a précisé que la phase de groupes inaugurale de "la Conférence Kalahari" se déroulera du 9 mars au 17 mars à la SunBet Arena à Pretoria.



La phase de groupes de "la Conférence du Nil" aura lieu du 19 au 27 avril au complexe sportif Hassan Mostafa au Caire en Egypte, a-t-il relevé, notant que la phase de groupes de "la Conférence du Sahara" se déroulera du 4 au 12 mai à la Dakar Arena au Sénégal.



Les deux meilleures équipes de chaque conférence et les deux meilleures équipes occupant la troisième place des trois conférences se rendront à Kigali pour quatre matchs de classement suivis de huit matchs à élimination directe du vendredi 24 mai au samedi 1 juin, a-t-il ajouté.



M. Fall a, par ailleurs, souligné la bonne dynamique que connaît le basketball marocain, se félicitant de la qualification du FUS de Rabat, Champion du Maroc 2023, pour la première fois à la BAL après s'être imposé lors de l’Elite 16 à Yaoundé.



Il a ajouté que le Royaume, qui dispose "d'excellentes infrastructures" sportives comme la salle Omnisports Ibn Yassine qui accueille le "Combine", mène une politique axée sur le développement à travers le sport en phase avec les ambitions et les valeurs défendues par la BAL.



En outre, M. Fall s'est réjoui du fait que le Maroc accueillera plusieurs événements sportifs de premier plan lors des prochaines années, dont la Coupe d’Afrique des nations en 2025 et la Coupe du monde en 2030.



A noter qu'une session de formation au profit de 250 entraîneurs marocains sera organisée en marge de ce "Combine", qui sera marqué également par la tenue à la salle Ibn Yassine d'un camp d'identification U-23 réunissant des joueuses du championnat national. Le camp fait partie d'une série visant à identifier 20 des meilleures joueuses de toute l'Afrique qui participeront à un camp de cinq jours à Kigali en marge de la phase finale de la BAL au mois de mai.