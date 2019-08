Coup d'envoi à Rabat de la caravane de promotion des 12èmes Jeux africains

La caravane visant la promotion de la 12è édition des Jeux africains (JAR), qui se tiendra du 19 au 31 août dans plusieurs villes du Royaume, a été lancée lundi à Rabat.

Mise en place par le Comité d’organisation des Jeux africains de Rabat, la caravane mobile sillonnera plusieurs villes, du 5 au 16 août, dans le but de promouvoir les différentes disciplines au programme de cette compétition auprès du grand public à travers une animation musicale, des jeux concours et la vente de produits dérivés.

Emmenée par la mascotte des JAR, la caravane, composée de deux véhicules aménagés, traversera les villes de Kénitra, Meknès, Fès, Nador, Oujda, Saidia, Al Hoceima, M'diq, Tanger, Assilah, Settat, Marrakech, Agadir, Essaouira, El Oualidia, Safi et El Jadida.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le directeur général de cette édition, Abdelatif Abbad, a indiqué que cette caravane s'inscrit dans le cadre du programme mis en place par le comité d'organisation ayant pour objectif de faire connaître ce grand événement sportif sur le terrain auprès du grand public à travers des animations divertissantes.

Les préparatifs de cette grande compétition sportive vont bon train, s'est d'ailleurs félicité M. Abbad, notant que le comité d'organisation est "très satisfait" du travail accompli depuis plusieurs mois notamment au niveau de la mise à niveau des principales infrastructures sportives. Pour sa part, le président de l’Union des Confédérations sportives africaines (UCSA), Ahmed Nasser, a indiqué que cette caravane permettra de jeter la lumière sur cet événement sportif qui sera marqué par la participation de milliers d'athlètes engagés dans 29 disciplines, dont 17 qualifiantes aux Jeux olympiques de Tokyo.

Tout en mettant en avant l'aspect fédérateur des Jeux africains qui représentent une compétition sportive multidisciplinaire visant à promouvoir le sport africain de haut niveau et à encourager les échanges culturels entre les pays du continent, M. Nasser a souligné l'importance de cette campagne de promotion, mise en place afin de contribuer au succès de ces Jeux. Le Royaume du Maroc a relevé un défi de taille en acceptant l'organisation des Jeux africains neuf mois seulement avant le lancement officiel de la compétition, a soutenu M. Nasser, félicitant le comité d'organisation pour l'ensemble des efforts consentis pour garantir la réussite de cette douzième édition. Le président de l'UCSA s’est montré très confiant en l’expérience et l’expertise du Maroc dans l'organisation de grands rendez-vous sportifs, mettant en avant les capacités organisationnelles et infrastructurelles du Royaume, "ce qui ne manquera pas, sans doute, de faire de cette édition l’une des plus réussies". Placée sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI, la 12è édition des Jeux africains se déroulera dans les villes de Rabat, Salé, Témara, Casablanca, Benslimane et El Jadida, avec la participation de près de 6.500 athlètes.