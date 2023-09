Coup d’envoi à Marrakech du 24è Championnat arabe des clubs de basketball-dames

La 24è édition du Championnat arabe des clubs de basketball-dames (Dubai Duty Free Championship) a démarré, mercredi à la salle couverte M'Hamid à Marrakech, avec la participation de six clubs.



La cérémonie d’ouverture de cette manifestation sportive d'envergure, organisée jusqu'au 15 septembre sous la supervision de l’Union arabe de basketball et la Fédération Royale marocaine de basketball (FRMBB), a été marquée par la présentation des clubs participants, à savoir le Kawkab de Marrakech, Al Qurain (Koweït), Al-Assima (Arabie Saoudite), Cosider (Algérie), Gift Star (Somalie) et Fatima Bint Mubarak Academy (Emirats Arabes Unis).



A cette occasion, le président de l’Union arabe de basket-ball, Ismail Al Gergawi, a tenu à saluer, dans une déclaration à la MAP, les efforts déployés par la FRMBB et le Kawkab de Marrakech pour l'accueil de cette manifestation arabe et lui assurer pleine réussite, rappelant que le programme annuel de l’Union arabe de basket-ball vise à hisser le niveau du basket-ball arabe et à assurer l'accompagnement des arbitres et observateurs, messieurs et dames.



Pour sa part, le président de la FRMBB, Mustapha Aourach, a expliqué dans une déclaration similaire que l’organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Fédération qui comprend des programmes visant la préparation et la formation des clubs à l’échelle locale et la participation de toutes les sélections nationales à toutes les manifestations arabes, africaines et internationales.



Et d’ajouter que de tels événements constituent une opportunité à même de permettre de se mesurer à d'autres écoles internationales et de développer le niveau du basket-ball national.



Quant au président du Kawkab de Marrakech, section basketball, Abdelhak Kouisar, il a relevé que les basketteuses marrakchies vont donner le meilleur d’elles-mêmes pour réserver leur ticket pour la finale, et pourquoi pas, remporter le titre.



Ces dernières années ont été ponctuées par une nette amélioration des performances et des techniques des joueuses marocaines, a fait observer M. Kouisar, également vice-président de la FRMBB, notant que les résultats du Kawkab de Marrakech illustrent bien cette évolution, en ce sens que les Marrakchies ont remporté trois titres et deux Coupes du Trône.



Lors de la première journée de ce rendez-vous sportif, le Kawkab de Marrakech a pris le dessus sur les Somaliennes de Gift Stars (95-40), tandis que Cosider d’Algérie a battu Al Qurain (Koweït) sur le score de 105-64.