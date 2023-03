Coup d’envoi à Agadir du Championnat d’Afrique des nations de surf

Le coup d’envoi de la première édition du Championnat d’Afrique des nations de surf, organisé par la Confédération africaine de surf et la Fédération Royale marocaine de surf, a été donné, mercredi à Agadir.



L’ouverture de cette manifestation sportive, qui se poursuit jusqu’au 5 mars courant à Taghazout (près d’Agadir), a été marquée par une cérémonie à laquelle ont pris part les représentants des pays africains participant à ces premiers "African Surfing Games".



La cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la province d’Agadir Ida-Outanane, Ahmed Hajji, du président du Conseil de la région de Souss-Massa, Karim Achengli, et du président de la Confédération africaine de surf et de la Fédération Royale marocaine de surf, Mohammed Kadmiri.



A cette occasion, le directeur technique de la Fédération Royale marocaine de surf, Mohamed Khilaji, a souligné que la première édition de cette compétition sportive africaine connaît la participation de surfeurs représentant, outre le Maroc, le Sénégal, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, le Madagascar, Maurice, le Burkina Faso et la République du Congo.

Il a espéré, dans une déclaration à la MAP, que les surfeurs marocains puissent réussir une belle prestation lors de cette manifestation sportive continentale.



Cette compétition réunit des surfeurs du continent africain pour concourir dans diverses catégories, notamment surf open, surf femmes et juniors (garçons et filles).



Le Championnat d’Afrique des nations de surf est l’événement le plus important du calendrier du surf africain, offrant aux surfeurs de toutes les nations la possibilité de montrer leurs compétences et leurs talents sur la scène internationale.



La compétition contribuera à accroître la visibilité du surf en Afrique et conduira au développement de ce sport dans de nombreux pays du continent. L’enjeu est majeur d’autant plus qu’elle marquera un jalon essentiel dans la reconnaissance de la Confédération africaine de surf par l’International Surfing Association (ISA).