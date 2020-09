Coppola prépare une nouvelle version du “Parrain 3”

Même les plus grands fans de la saga cinéma du Parrain s’accordent à dire que le troisième volet de l’adaptation du roman de Mario Puzo était la moins réussie. Et il semblerait que Francis Ford Coppola soit d’accord. Le réalisateur mythique, qui n’a jamais caché qu’il aurait bien aimé pouvoir remonter son film, attendait l’accord de la Paramount. Le studio vient enfin de l’y autoriser. Dans un communiqué, on apprend donc que Le Parrain 3 bénéficiera d’un nouveau titre, Mario Puzo’s The Godfather Coda : The Death of Michael Corleone, d’une restauration en bonne et due forme, mais aussi et surtout d’une sortie cinéma avant d’être disponible en VOD.



«Monsieur Coppola a dirigé entièrement la restauration du film en travaillant sur le nouveau montage, pour s’assurer que non seulement le film ait une image et un son parfaits, mais aussi qu’ils soient à la hauteur de ses standards personnels et de réalisateur», a indiqué Andrea Kalas, responsable des archives de la Paramount, qui a travaillé avec le cinéaste.



Dans une déclaration, Francis Ford Coppola a laissé entendre que la version du film qui avait atterri sur les écrans du monde entier il y a 30 ans n’était pas tout à fait celle qu’il voulait proposer à son public.



«Mario Puzo’s The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone est une manière de mettre en avant le titre que Mario (Puzo) et moi préférions comme titre original et nos intentions initiales pour ce qui est devenu Le Parrain 3. Pour cette nouvelle version, j’ai créé un nouveau début et j’ai réarrangé certaines scènes, des plans, des musiques de la fin. Avec ces changements et les images restaurées, pour moi, il s’agit d’une conclusion plus appropriée pour Le Parrain et Le Parrain 2», a confié la légende du cinéma.



La Paramount n’a pas annoncé de date de sortie précise pour cette nouvelle version, mais dans la mesure où le film est sorti en décembre 1990 aux Etats-Unis, on peut l’attendre avant la fin de l’année, probablement pour les fêtes.