Consolidation des relations entre Rabat et Dublin

Le président de la Chambre des conseillers, Hakim Benchamach, s'est entretenu, mercredi à Rabat, avec le président du Sénat de la République d'Irlande, Denis O'Donovan, des moyens de renforcer les relations entre les deux pays.

Lors de cette entrevue, il a mis en avant les relations fortes et profondes que le Maroc entretient avec l'Union européenne (UE) et le Conseil de l'Europe, notant qu'eu égard à sa position géographique, le Maroc constitue un pont entre l'Europe et l'Afrique, appelant à l'investissement de ces potentialités pour hisser les relations bilatérales au niveau d'un partenariat gagnant-gagnant, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.

Il a, ainsi, souligné le rôle important de l'Irlande dans l'édification d'une civilisation européenne et internationale, compte tenu des potentialités dont regorge ce pays ami, émettant le souhait que cette visite permette de promouvoir davantage les relations entre les deux pays.

A cette occasion, il a passé en revue les importantes réformes entreprises par le Maroc en matière de démocratie, affirmant que le Royaume, un Etat de droit, constitue un modèle de stabilité politique, économique et sécuritaire en dépit des défis posés dans un contexte régional en pleine mutation, grâce à la vision éclairée de S.M le Roi Mohammed VI.

Il a, aussi, attiré l'attention sur les dangers que représentent des groupes séparatistes dans la région, et qui entretiennent des liens étroits avec des organisations terroristes et des réseaux de traite humaine, ajoutant que le Maroc joue un rôle important dans la lutte contre ces groupes.

A cet égard, le président de la Chambre des conseillers a présenté un aperçu historique de la nature et des circonstances du différend artificiel autour du Sahara marocain et des derniers développements de ce dossier. Pour sa part, le président du Sénat de la République d'Irlande a indiqué avoir fait de sa visite au Maroc une de ses priorités, en reconnaissance du rôle joué par le Royaume dans la région, soulignant que son pays est bien conscient de l'importance du Maroc en tant que pont qui relie l'Europe et l'Afrique.

Il a également exprimé sa volonté de hisser les relations de coopération et d'amitié entre les deux pays au niveau d’un partenariat stratégique.

Denis O'Donovan a rappelé les points communs partagés entre les deux Etats, de nature à rendre les relations bilatérales solides et fructueuses, rappelant les importants secteurs d'activités économiques des deux pays, à savoir l’agriculture et la pêche, ouvrant la voie à la coopération et au partenariat dans ces deux secteurs vitaux, outre le tourisme et la recherche scientifique.

Il a également fait part au président de la Chambre des conseillers de sa volonté de transmettre au Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du gouvernement irlandais l'importance d'ouvrir une ambassade à Rabat, étant une étape essentielle pour hisser les relations entre les deux pays à des niveaux plus élevés, relevant qu'il supervisera personnellement la mise en place d'un Groupe d'amitié maroco-irlandais comprenant de grands leaders politiques irlandais, avec pour objectif de renforcer les relations entre les deux pays.