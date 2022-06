Conséquences économiques d' une paix en Ukraine

La guerre de la Russie contre l'Ukraine ne montre aucun signe de fin, mais il n'est pas trop tôt pour commencer à réfléchir à la manière d'assurer la stabilité, la prospérité et la sécurité de l'Ukraine d'après-guerre. Déjà, deux discussions ont lieu : l'une sur le financement de la reconstruction économique, et l'autre sur l'affirmation de la sécurité extérieure de l'Ukraine. Le problème est que ces discussions se déroulent séparément, même si les questions sont intimement liées.



Les coûts de reconstruction sont incertains parce que le cours de la guerre est incertain. Le PIB d'avant-guerre de l'Ukraine était d'environ 150 milliards de dollars. Avec un ratio capital-production de trois, et en supposant qu'un tiers du stock de capital sera détruit, on parle encore de 150 milliards de dollars. Comme toujours, des hypothèses alternatives donnent des scénarios alternatifs, mais 150 milliards de dollars semblent être un point de départ raisonnable.



Il ne s'agit pas d'un montant d'aide impossible à engager pour les donateurs. C'est un sixième de la taille du programme NextGenerationEU sur lequel les États de l'Union européenne se sont mis d' accord en juillet 2020. C'est un douzième de la taille de l' American Rescue Plan Act signé par le président américain Joe Biden en mars 2021.



Pourtant, il semble erroné de demander aux États-Unis et à l'Europe de réparer ce que la Russie a brisé. Ainsi, il est tentant de suggérer que la reconstruction de l'Ukraine devrait être financée en saisissant les actifs russes. À 284 milliards de dollars, les réserves gelées de la Banque de Russie feraient certainement l'affaire.



Certes, il existe un argument moral en faveur des réparations : la Russie a déclenché une guerre non provoquée et a presque certainement commis des crimes de guerre en la poursuivant. Il y a aussi un argument fondé sur la dissuasion. Comme l'a dit le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Davos cette année, "si l'agresseur perd tout, cela le prive définitivement de sa motivation à déclencher une guerre".



Les garanties de sécurité sont aussi vitales pour la reprise économique que pour la sécurité de la population ukrainienne. L'aide publique ne peut pas financer éternellement l'économie ; des investissements privés seront nécessaires. Mais les investissements étrangers n'afflueront pas si la sécurité est incertaine. En effet, les Ukrainiens eux-mêmes n'investiront pas non plus.



L'Occident peut renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre en lui donnant des armes plus puissantes. Mais tant que la Russie sera dotée de l'arme nucléaire et que l'Ukraine ne l'est pas, l'équilibre stratégique sera faussé. Une garantie de sécurité des États-Unis et de l'UE pourrait contrer cet avantage russe, mais l'Occident hésite – non sans raison – à assumer les risques.



La seule solution durable est une Russie réconciliée avec l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Et les réparations sont la dernière chose nécessaire pour y parvenir. Ils signifieraient des difficultés supplémentaires pour une population russe déjà en difficulté. Alors que l'économie est sur le point de se contracter de 10 à 20 % cette année, ce n'est pas comme si la Russie s'en sortait indemne.



Certes, aller trop doucement avec la Russie risque de se transformer en apaisement. Et en aucun cas le président russe Vladimir Poutine ne devrait être récompensé pour son agression. Mais il y a aussi le risque inverse. La Russie doit reconnaître l'intégrité politique et territoriale de l'Ukraine. Le punir davantage au cours des négociations de paix ne facilitera pas les choses. Nous voulons que les futurs gouvernements russes respectent les normes internationales. Invoquer ces normes pour extraire chaque livre de chair ne rendra pas cela plus probable.



Il y a une analogie évidente avec les réparations allemandes après la Première Guerre mondiale et la clause de culpabilité de guerre du Traité de Versailles. A tort ou à raison, les Russes d'aujourd'hui, comme les Allemands d'alors, ne se considèrent pas seuls responsables de la guerre. La clause de culpabilité de guerre du traité a donné aux politiciens nationalistes allemands un grief sur lequel faire campagne. Les demandes financières des vainqueurs ont permis aux gouvernements allemands de ne pas tenir compte des dispositions de désarmement du traité et de l'interdiction d'établir une union douanière avec l'Autriche. Et les réparations ont compliqué la tâche de stabilisation et de reconstruction du système international. John Maynard Keynes a anticipé tout cela et plus encore dans ses Conséquences économiques prémonitoires de la paix.



Cette mise en accusation des réparations après la Première Guerre mondiale ne doit pas être exagérée. Les réparations à elles seules n'ont pas causé la Grande Dépression, et la dépression de l'Allemagne à elle seule n'a pas conduit à Hitler et à la Seconde Guerre mondiale. L'analogie avec les circonstances d'aujourd'hui, comme toutes les analogies historiques, est imparfaite. Pourtant, cette expérience est un récit édifiant.



Il existe encore d'autres arguments contre les réparations. La légalité de la saisie des avoirs russes gelés n'est pas claire. Les gouvernements occidentaux pourraient adopter des lois habilitantes, même s'ils pourraient alors être perçus comme contournant la loi à leur convenance. Les Nations Unies pourraient créer une commission ayant le pouvoir de saisir ces avoirs, bien que des pays comme la Chine, imaginant qu'ils pourraient un jour être ciblés, s'y opposeraient. Quoi qu'il en soit, la saisie des actifs étrangers de la Russie incitera les autres gouvernements à réfléchir à deux fois avant d'investir à l'étranger.



Le point central, cependant, est que la demande de réparations rendrait plus difficile d'imaginer une Russie réconciliée avec l'indépendance et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Avec une Russie hostile à sa porte, il sera plus difficile pour l'Ukraine de rester en sécurité, et encore moins de maintenir une croissance économique saine et stable.



Par Barry Eichengreen

Professeur d'économie à l'Université de Californie à Berkeley et ancien conseiller politique principal au FMI.