Consécration italienne à l’épreuve individuelle de Trap

Les Italiens Mauro Di Filippis (hommes) et Jessica Rossi (dames) ont remporté, mercredi, la médaille d’or de l’épreuve individuelle de Trap, comptant pour la Coupe du monde de tir sportif olympique-2024, qui se tient au Club les chênes de tir et de loisirs d'El Arjat près de Salé, sous la présidence de SAR le Prince Moulay Rachid, Président de la Fédération Royale marocaine de tir sportif.

Chez les hommes, Mauro Di Filippis a été sacré champion du monde après avoir réalisé 46 points, devant le Tchèque David Kostelecky (45 points).



La médaille de bronze a été décrochée par l'Australien James Willett avec 35 points.

Chez les dames, Jessica Rossi a remporté l'or avec un total de 42 points. Elle a devancé la Saint-Marinaise Alessandra Perilli (39 points) et l’Américaine Paige Ryann Phillips qui a réalisé 32 points.



A cette occasion, Mauro Di Filippis a fait part de sa joie d'avoir été sacré lors de cette édition de la Coupe du monde de tir sportif olympique organisée au Maroc, soulignant que le Club les chênes, où se déroulent les compétitions, répond aux normes internationales et offre des conditions favorables aux participants.



Dans une déclaration à la MAP, le tireur italien a relevé que la Coupe du monde-2024 est marquée par une rude concurrence entre les différents participants, dont certains sont détenteurs de médailles aux Jeux olympiques ou dans des championnats du monde.



De son côté, Jessica Rossi, championne olympique et du monde, s'est dite fière d'offrir une nouvelle médaille à l'Italie, après celle de son compatriote Di Filippis, notant que cette Coupe du monde revêt une grande importance pour tous les tireurs parce qu'elle vient en préparation aux prochains Jeux olympiques à Paris.



La Coupe du monde de tir sportif olympique-2024, organisée par le Maroc pour la deuxième fois consécutive, se poursuit jusqu'au 13 février courant avec la participation de 360 athlètes représentant 49 pays.



Les participants à cette compétition, placée sous l’égide de la Fédération Internationale de Tir Sportif (ISSF), se disputent les titres dans les disciplines olympiques de Trap et de Skeet, dames, hommes et équipes mixtes.