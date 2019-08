Consécration du beach-volley égyptien

L'équipe égyptienne féminine a remporté la médaille d’or de l'épreuve de beach-volley des 12èmes Jeux africains, après sa victoire face au Kenya en deux manches, lors de la finale disputée mardi à la plage de Salé.

Composée des duos Douae Taoufik Ghobashy et Farida Ahmed El Askalani, l'équipe égyptienne s'est imposée face au duo kényan Makokha Gaudencia Nakhumicha et Too Naomie 21-13 et 21-15 qui ont remporté la médaille d'argent.

La médaille de bronze est revenue à l'équipe mozambicaine après avoir remporté en deux manches à zéro le match de classement face à l'équipe des Îles Maurice (21/18 et 21/14).

"Nous sommes venus au Maroc déterminées à décrocher la médaille d'or", a déclaré à la MAP la volleyeuse égyptienne Douae Taoufik Ghobashy au terme de la rencontre, mettant en avant "la prouesse et le mérite de la sélection égyptienne qui n'a perdu aucune manche lors de la compétition".

Pour sa part, Farida Ahmed El Askalani, a exprimé sa joie de remporter la médaille d'or permettant à l’Egypte de concourir pour la première place au tableau des médailles, soulignant la magnifique ambiance régnant au village des JAR et au cours du tournoi en général. De son côté, la Kényane Makokha Gaudencia Nakhumicha s'est dit satisfaite d'avoir décroché la médaille d'argent, d'autant plus qu'elle participe pour la première fois aux Jeux africains.