Consécration du Raja d'Agadir-Handball

Le Raja d'Agadir a remporté le championnat du Maroc de handball, un premier sacre de son histoire qui couronne un "patient travail de formation" qui honore joueurs, staff technique et dirigeants, a indiqué, dans un entretien à la MAP, le président du club, Ahmed Saji.

Tombeurs de l’AS FAR lors de la finale des play-offs de la division excellence, les handballeurs gadiris confirment une nette progression après avoir échoué au pied du podium lors des précédentes saisons. L'ambition cette année est d'assurer le doublé, l'équipe étant qualifiée aux quarts de finale de la Coupe du Trône.

"Ce titre vient couronner un parcours honorable durant les trois dernières années. L’abnégation au travail à tous les niveaux amène des résultats", a affimé M. Saji, ancien joueur et membre fondateur du club qui a commencé l'aventure handballistique au début de la saison 1985/86.

Figure connue du monde du handball au niveau national, M. Saji, qui préside aussi la Ligue du Souss-Massa de la discipline, a indiqué que le bureau dirigeant s'est fixé, depuis 2015, comme objectif de finir son mandat avec un titre au niveau du championnat ou de la Coupe du Trône.

"Nous avons mis le paquet sur la formation des jeunes. Notre travail a été concluant ayant remporté, lors des trois dernières années, deux championnats des minimes et deux autres au niveau des cadets", s'est-il réjoui.

Et d'ajouter que le titre de cette année au niveau de la division excellence "nous conforte aussi dans cette politique de formation et d'encadrement".

"Nous sommes fiers aujourd'hui de compter un vivier d'une cinquantaine de joueurs qui serviront de piliers pour l'avenir", a poursuivi M. Saji qui a tenu à saluer l'apport considérable des joueurs professionnels venus renforcer les rangs de l'équipe ainsi que le rôle de premier plan de deux coachs, l'un tunisien et l'autre égyptien, qui ont accompagné, de 2015 à 2017, la marche du Raja vers le sommet.

Pour lui, le fait que 90% des joueurs proviennent des catégories des jeunes et que l'encadrement soit assuré par des entraîneurs locaux, Khalid Moufkir et Mustafa Mazar, est en soi un "réel motif de fierté", rendant, par ailleurs, hommage aux membres dirigeants pour "leur engagement ainsi que pour leurs contributions aux finances du club".

Sur ce dernier volet, le président du club regrette le manque de ressources et de sponsoring à l'exception d'une contribution de 200.000 DH allouée par le conseil communal, estimant que le handball "n'a pas encore eu le soutien qu'il mérite".

Aujourd'hui, l'appui de la commune a été revu à la hausse avec la signature d'une convention au terme de laquelle un montant de 400.000 DH est versé au club, une "bouffée d'oxygène" pour verser les primes aux joueurs et continuer l'aventure vers le doublé.

Pour M. Saji, le sacre ne manquera pas de donner un nouvel élan au développement du handball dans la région, rappelant que la Ligue du Souss, qui comptait à sa création deux clubs uniquement, en dispose aujourd'hui de 31.

Une cérémonie en hommage au club champion du Maroc a été organisée cette semaine au sein du Yacht club d'Agadir, en présence notamment des joueurs de l'équipe A et des jeunes, du staff technique et de dirigeants ainsi que d'anciens joueurs qui ont marqué le handball dans la région.