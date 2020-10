Consécration: Remise du Bouclier de la Botola aux Verts

Le Bouclier de la Botola Pro D1 du Maroc a été décerné au Raja, sacré champion au titre de la saison sportive 2019-2020 qui a pris fin dimanche dernier. La cérémonie qui a eu lieu mercredi matin au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca a vu la présence du président de la Fédération Royale marocaine de football, Fouzi Lekjaa, qui a remis le bouclier au capitaine du Raja, Mohcine Moutawalli. Joueurs et staffs des Verts ont eu droit à des médailles. Cette cérémonie a été marquée par l’absence remarquée du président de la Ligue nationale de football professionnel, Saïd Naciri. Voilà ce qui devrait donner de nouveau matière à polémique dont notre football n’a nullement besoin. Pour rappel, le Raja a remporté le championnat national après une lutte acharnée avec deux autres prétendants au titre, à savoir le Wydad de Casablanca et la Renaissance sportive de Berkane. Et ce n’est que lors de la dernière journée, qui plus est aux ultimes souffles de la partie Raja-ASFAR, que les Verts s’étaient assurés la consécration après leur victoire par 2 à 1. Le Raja a terminé la saison avec 60 points au compteur. Il s’est imposé à 17 reprises, contre 9 nuls et 4 défaites. La page du championnat tournée, les Verts se focaliseront désormais sur la Ligue des champions africaine et sur la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions.