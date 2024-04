Congé exceptionnel à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr

A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’Etat et des collectivités territoriales, de manière exceptionnelle, le vendredi 12 avril au cas où le 1er Chaoual correspondrait au mercredi 10 avril, a annoncé le département du chef du gouvernement.



"A l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, il a été décidé de suspendre le travail dans les administrations de l’État et les collectivités territoriales, de manière exceptionnelle, le vendredi 12 avril 2024, au cas où le 1er Chaoual 1445 correspondrait au mercredi 10 avril 2024, et ce, en application des dispositions de l’article 3 du décret n°2-05-916 du 13 Joumada II 1426 (20 juillet 2005), tel que modifié et complété", a indiqué le département dans un communiqué.



Pour sa part, le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé, jeudi, qu'il a été décidé de suspendre les cours dans les établissements scolaires publics et privés, à titre exceptionnel, le samedi 13 avril, à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr.



Cette décision intervient à l’occasion de l’Aïd Al-Fitr, suite au communiqué du Département du chef du gouvernement, rendu public ce même jour et annonçant un congé exceptionnel à l'occasion de cette fête religieuse, indique un communiqué du ministère.



La même source ajoute que cette décision vise à réunir les conditions appropriées pour célébrer cette fête, notamment en permettant aux élèves, au corps enseignant et à l’ensemble des cadres pédagogiques et administratifs de voyager pour passer les vacances de l’Aïd en dehors des villes d’études ou de travail.