Confirmation des défaites sur tapis vert de Naples et de la Roma

La justice sportive italienne a confirmé mardi la défaite sur tapis vert infligée en première instance à Naples qui n'avait pu se déplacer début octobre surle terrain de la JuventusTurin en raison de plusieurs cas de Covid-19 dans son effectif. Naples avait écopé d'une défaite 3-0 sur tapis vert et d'un point de pénalité, pour ne pas avoir fait le déplacement à Turin pour le choc contre la Juventus, le 4 octobre, après deux cas de Covid-19 dans son effectif. Le juge sportif n'avait pas reconnu dans sa décision l'existence d'une "force majeure" ayant empêché ce déplacement. La cour d'appel de la Fédération italienne de football(FIGC) a confirmé l'absence de "forcemajeure", estimant que la décision de Naples de ne pas aller jouer le match à Turin a été "un choix volontaire". Après 7 journées, Naples occupe la 3e place du Championnat d'Italie, à 3 points du leader, l'AC Milan. La cour d'appel de la FIGC a également confirmé la défaite surtapis vert (3- 0) de la Roma face à l'Hellas Vérone, l'équipe romaine ayant fait entrer sur le terrain lors de ce match un joueur non enregistré. La cour a estimé que "le recours (de la Roma, ndlr) n'est pas fondé". Tous les joueurs de plus de 22 ans doivent être inscrits dans une liste de 25 joueurstransmise en début de saison aux instances dirigeantes pour pouvoir jouer en Serie A. Or l'AS Rome n'avait pasinclus dans cette liste son milieu de terrain guinéen Amadou Diawara, qui avait disputé cette rencontre à Vérone. Diawara avait fêté son 23e anniversaire le 17 juillet.