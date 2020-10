Confiné en raison du coronavirus, Pelé fête ses 80 ans avec humour

Le "Roi" Pelé fêtera vendredi son 80e anniversaire, confiné chez lui au Brésil pour se protéger du nouveau coronavirus, alors que des problèmes de santé ces dernières années l'ont rendu plus vulnérable. Même enfermé, le Brésilien ne perd pas son sens de l'humour: "Je vais bien, c'est juste que je ne vais pas pouvoir jouer cette semaine", a plaisanté le triple champion du monde lors d'une conversation vidéo avec le président de la Confédération brésilienne de football (CBF) en début de semaine.



Avec son charisme et son sourire habituels, il reste très actif sur ses réseaux sociaux, où il ne manque pas de rappeler certains de ses exploits, comme son premier but avec le club de Santos à l'âge de 15 ans, ou la première Coupe du monde qu'il a remportée au Brésil en 1958 grâce à une action mémorable.