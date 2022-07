Conférence nationale de l’IGY sur la situation hydrique au Maroc

L’Organisation «Ittihadia Green Youth », créée à l’initiative de la Chabiba ittihadia en tant que structure partisane parallèle dédiée à l’ouverture d’un débat public autour de toutes les questions se rapportant à l’environnement et au développement durable aux niveaux national et international, organise le samedi 23 juillet 2022 au siège central de l’Union socialiste des forces populaires, à Rabat, la 1ère conférence nationale de l’IGY. Cette rencontre sera focalisée sur la thématique «Situation hydrique au Maroc : quels défis et quelles perspectives sous l’impact des changements climatiques?». Ainsi ladite conférence, dont l’importance cruciale interpelle tout un chacun et qui s’articulera essentiellement autour des perspectives d’avenir du système hydrique au Maroc, à l’ombre des impacts des changements climatiques sévissant à travers les quatre coins de la planète, sera ouverte par Abdallah Sibari, secrétaire général de la Chabiba ittihadia et membre du Bureau politique du parti et modérée par Achraf Hasnaoui, membre de l’organisation de la jeunesse ittihadie. Elle s’inscrit dans le cadre des activités de sensibilisation et de plaidoirie diligentées par la Chabiba ittihadia qui visent à développer une prise de conscience de la pertinence de la rationalisation des ressources hydriques et à motiver une mise en œuvre de mesures efficientes de protection et de préservation de ce système avec l’ensemble de ses composantes, eu égard à sa place centrale au milieu de la marche du développement économique et social entreprise par notre pays ainsi qu’à son importance stratégique et vitale dans la sauvegarde de l’équilibre sociétal et environnemental. Il est à noter que la 1ère conférence nationale de l’IGY regroupera des experts et chercheurs dans le domaine de l’environnement et l’eau ainsi que de nombreux acteurs politiques, universitaires et civils. Les grands axes en aborderont toutes les questions d’acuité ayant trait à la principale thématique, à savoir les enjeux auxquels est confronté le système hydrique, la situation hydraulique au Maroc, les perspectives d’avenir, la place des ressources naturelles dans le déploiement face aux changements climatiques dans le cadre du Nouveau modèle de développement, la problématique des eaux au Maroc selon la démarche NEXUS …etc