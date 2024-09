Conférence internationale à Marrakech sur l'innovation dans le domaine de l'eau et l’irrigation intelligente

La Conférence internationale sur l'innovation dans le domaine de l'eau et l’irrigation intelligente (ICWAS2024) aura lieu du 25 au 27 septembre à Marrakech, avec la participation des chercheurs de différentes disciplines, ainsi que les acteurs sociétaux concernés par la question de l’eau.



Organisée par le Centre National d'Etudes et de Recherches sur l'Eau et l'Energie (CNEREE) relevant de l’Université Cadi Ayyad de Marrakech (UCA), cette rencontre offre l’opportunité pour discuter et explorer les dernières découvertes sur les processus, les méthodes et les technologies pour des solutions innovantes dans un monde soucieux de l'eau, indique un communiqué des organisateurs.



Les participants prendront aussi connaissance des approches "Innovation et Smart Water" en matière de traitement des eaux usées, leur réutilisation et leurs techniques d'irrigation intelligentes, ainsi que de projets d'innovation les plus réussis en matière de gestion de l'eau.



Selon les organisateurs, le secteur de l’eau est confronté à des défis sans précédent et se tourne vers l’innovation et les processus intelligents pour lutter contre la pénurie d’eau, le changement climatique, la pollution des ressources en eau, la sécurité alimentaire mondiale, et bien plus encore.



Etant donné que les ressources en eau disponibles sont limitées et que pour obtenir plus de rendements avec moins d’eau utilisée, une gestion efficace de l’eau disponible avec une productivité améliorée de l’eau est absolument nécessaire pour répondre à la demande alimentaire future.



Diverses approches innovantes et intelligentes, récemment développées, peuvent améliorer la gestion de l’eau et accélérer les progrès vers la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable (ODD), garantissant que personne ne soit laissé de côté.



Les participants à cette rencontre débattront de thématiques relatives à l’"Innovation vers une transition circulaire verte", "Traitement des eaux et eaux usées urbaines et industrielles", "Solutions basées sur la nature pour la gestion de l'eau et des eaux usées", "Réutilisation, recyclage et conservation de l'eau en faveur des ODD", "Lien entre l’eau, l’énergie et l’écosystème alimentaire", "Systèmes décentralisés de traitement et de gestion de l’eau et des eaux usées".



Il s'agit aussi de "l'irrigation intelligente pour faire passer l'AgTech au niveau supérieur", "l’IA et apprentissage automatique (ML) dans la gestion de l'eau", "Application de la télédétection en agriculture", et "l’irrigation assistée par la digitalisation, la modélisation et les outils d’aide à la décision".