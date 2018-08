Conférence internationale à Agadir sur la gestion de la pénurie d'eau

Agadir accueillera, début octobre prochain, une conférence internationale sur la gestion de la pénurie d'eau et des dernières connaissances et innovations pour assurer la durabilité de cette ressource précieuse.

Organisée à l'initiative de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, la conférence (4-6 octobre) qui a pour thème «Gestion de la pénurie de l’eau au niveau des bassins versants : innovations et développement durable», réunira des décideurs d'une trentaine de pays d'Afrique et d'Europe ainsi que des experts et des représentants de différentes institutions internationales et d'opérateurs du secteur de l'eau.

Selon un communiqué des organisateurs parvenu à la MAP, la rencontre vise à rassembler des scientifiques et des praticiens du secteur de l'eau pour "informer, échanger et sensibiliser sur les dernières connaissances et innovations dans les zones les plus touchées par la pénurie d'eau. Elle mettra en évidence les stratégies européennes et des pays du Sud de la Méditerranée concernant la gestion des ressources hydriques".

Parmi les autres objectifs de la conférence, une mise au point sur le développement des récentes innovations dans le domaine du recyclage des eaux usées, l'utilisation des eaux saumâtres, le dessalement de l'eau de mer, la rationalisation de l'utilisation de l'eau dans l'agriculture.

Les participants examineront également les solutions adaptées aux conditions locales et s’inscrivant dans une perspective de développement durable.

"Des conférenciers invités et plusieurs experts ont l'intention de créer une communauté d’actions où tous les acteurs de l'eau peuvent partager leurs connaissances, trouver un consensus et proposer de nouvelles perspectives sur les besoins émergents des différentes parties prenantes", indique la même source.