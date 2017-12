Conférence à Fès sur le rôle de l’innovation dans le développement industriel

Une pléiade de chercheurs et d’universitaires marocains et étrangers se sont penchés, mardi à Fès, sur le rôle de l’innovation mécanique dans le développement industriel.

Réunis dans le cadre de la 1-ère édition du Congrès international sur la modélisation et l’optimisation des systèmes mécaniques, initiée par la Faculté des sciences et techniques (FST) sous le thème ‘’Innovations mécaniques au service de l’industrie du futur : défis et opportunités’’, les participants ont souligné que tout système industriel développé et performant passe par l’innovation de la conception mécanique, la promotion de la maintenance des équipements et l’amélioration de la sécurité des installations.

Les usines modernes actuelles exigent que les systèmes de production soient surveillés en permanence et en temps réel, afin de garantir la fiabilité, la sécurité des processus de fabrication et la qualité des produits, ont-ils soutenu.

Pour le doyen de la FST, Mustapha Ijjaali, rapporte la MAP, ce Congrès constitue une occasion pour partager les connaissances scientifiques et techniques avancées entre les chercheurs nationaux et internationaux et les acteurs économiques œuvrant dans le domaine de la modélisation, de l’optimisation et de la simulation des systèmes mécaniques.

Cette rencontre, a-t-il dit, vise à faire le point sur les récentes avancées en sciences mécaniques, présenter les récents travaux de recherche liés à ces thématiques, développer des modèles et des méthodes d’aide à la décision pour une large panoplie de problèmes en gestion des opérations et débattre de certains thèmes d’actualité, dont la conception et l’innovation mécanique, la simulation et l’optimisation des systèmes mécaniques de production et la conception des processus de fabrication.

Les thèmes débattus, qui rentrent dans le cadre des domaines de recherche du laboratoire génie mécanique de la FST de Fès, sont en adéquation avec l’offre de formation de l’établissement, a-t-il poursuivi.

Abondant dans le même sens, l’universitaire Abdellah El Berkany, a souligné que cette manifestation, qui regroupe des académiciens et industriels, constitue une plateforme pour promouvoir la recherche scientifique appliquée et échanger des solutions adéquates et innovantes dédiées à l’amélioration des performances des systèmes industriels, l’objectif étant de favoriser le transfert du savoir, du savoir-faire et des technologies.

Il a relevé à cet égard que le laboratoire de génie mécanique de la FST, créé en 2006, se penche sur le développement des activités de recherche relatives aux problématiques liées à l’innovation mécanique, à la mécanique des fluides, à l’optimisation des matériaux au comportement des structures et des ouvrages, à la production mécanique et au management des systèmes de production.

Ce Congrès de deux jours porte sur plusieurs thématiques, dont l’ingénierie de la qualité, de fiabilité des systèmes mécaniques, de gestion des risques, de recyclage et ré-ingénierie et de gestion des cycles de vie des produits.