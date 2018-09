Condamnation de Hugo Lloris

Hugo Lloris, le capitaine et gardien de l'équipe de France de football a été condamné mercredi à 20 mois de suspension de permis de conduire et 50.000 livres (56.200 euros) d'amende pour conduite en état d'ivresse.

Le gardien de 31 ans, qui a plaidé coupable, avait été interpellé le 24 août au volant de sa Porsche gris foncé à Gloucester Place, dans le centre de Londres. Son taux d'alcoolémie par décilitre d'air expiré était de 80 microgrammes, plus de deux fois la limite légale au Royaume-Uni, de 35 microgrammes par décilitre. Ce qui représente une consommation d'au moins sept verres de vin ou trois pintes et demi de bière.

"Comme vous le savez, c'est une infraction très grave", a souligné la juge Amanda Barron, notant deux circonstances aggravantes: la conduite dangereuse du joueur de Tottenham et la présence d'un passager. "Vous n'avez pas seulement risqué votre vie mais aussi celle de votre passager".

Toutefois, elle a noté le fait que le champion du monde de football avait plaidé coupable, s'était "excusé immédiatement" et n'avait jamais commis d'infractions auparavant.

Elle a réduit l'amende prévue de 75.000 livres d'un tiers, à 50.000 livres, en raison de ces éléments.

Cette amende est destinée à refléter la gravité de l'infraction mais prend aussi en considération les ressources financières du gardien de but.