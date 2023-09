Commune de Moulay Brahim: Une course contre la montre pour recenser les maisons endommagées

Les autorités provinciales d’Al Haouz sont engagées dans une course contre la montre pour le recensement des populations affectées et des maisons endommagées, suite au séisme du 8 septembre.



A Moulay Brahim, l’une des communes les plus touchées au niveau de la province d'Al Haouz, l'opération se poursuit à un rythme élevé après la mobilisation de deux équipes, qui multiplient les tournées et les rencontres avec les habitants sinistrés pour évaluer le degré du dommage causé par le tremblement de terre aux bâtisses.



Ces comités de recensement des ménages concernés ont été déployés au niveau des communes frappées par ce séisme, dans le cadre de l'activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al Haouz.



Ce programme qui a fait l’objet d’Instructions Royales lors de la séance de travail présidée par le Souverain le 9 septembre 2023, intervient dans le prolongement de la succession des mesures ordonnées par le Souverain, visant à mobiliser tous les moyens, avec la célérité et l’efficacité nécessaires, pour venir en aide aux familles et citoyens sinistrés et notamment pour déployer dans les plus brefs délais les actions de réhabilitation et de reconstruction, dans les localités touchées par cette catastrophe naturelle.



Le comité, composé de représentants des différents acteurs concernés dont les autorités locales, d'un architecte et d'un topographe, dispose d’un délai de 12 jours, pour recenser les habitations endommagées partiellement ou totalement au niveau de cette commune.

Mohammed Bousetta, membre dudit comité, a souligné à la MAP que leur mission porte sur la collecte d'informations personnelles des résidents et l'évaluation des dommages structurels subis par les habitations suite au séisme.



Quant à Mohamed Ouazzani, architecte impliqué dans l'opération de recensement, il a mis l'accent sur l’importance des efforts déployés sur le terrain pour mener à bien cette opération de recensement, ajoutant que son rôle est d’accompagner les habitants concernés pour prendre la décision idoine au sujet de leurs maisons.



Des habitants de Moulay Brahim ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de cette opération qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à alléger les effets du séisme sur les populations touchées, saluant les actions entreprises par les autorités pour aider les habitants à faire face aux conséquences de cette catastrophe naturelle.



Rabiâa, l'une des personnes affectées, a exprimé sa gratitude et ses sincères remerciements à Sa Majesté le Roi et aux autorités locales pour leur intervention rapide. "Le séisme a été une expérience éprouvante, mais maintenant nous avons reçu toute l'aide nécessaire grâce à leurs efforts inlassables", a-t-elle dit.