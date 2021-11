Comment rendre la décarbonation économiquement durable

Avec tous les yeux rivés sur la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP26) à Glasgow ce mois-ci, les médias ont largement couvert les manifestations des jeunes, la diplomatie de haut niveau et les nouveaux accords visant à réduire le méthane et à protéger les forêts du monde. Mais aucune tâche n'est plus importante que de rendre la décarbonation compatible avec les efforts visant à favoriser le développement économique dans les régions négligées du monde. Si les économies en développement – ​​et les personnes à faible revenu dans les économies développées – ne sont pas accompagnées, les objectifs climatiques mondiaux resteront hors de portée.



En lisant des commentaires récents sur ce sujet, je me suis retrouvé à me remémorer les crises pétrolières des années 70, que j'ai étudiées de près dans le cadre de mon doctorat.



Parmi les analyses les plus stimulantes figure une note d'orientation pour le Peterson Institute for International Economics de mon bon ami Jean Pisani-Ferry, qui soutient que «la politique climatique est une politique macroéconomique et les implications seront importantes». Lui aussi voit de nombreuses comparaisons – ainsi que des contrastes clés – avec le choc pétrolier des années 70.



J'ai déjà écrit sur mon expérience de doctorat en proposant des prédictions sur ce qui pourrait arriver aux prix du pétrole brut. Je réfléchis souvent à ces trois années solitaires, incertaines, car si j'ai eu la chance de pouvoir entreprendre un tel projet, je soupçonne parfois que le mien n'était pas aussi digne que les autres. Non seulement j'avais des données extrêmement pauvres avec lesquelles travailler, mais il était également difficile de prouver quoi que ce soit. Pourtant, en plus de tester ma capacité de réflexion indépendante, j'ai appris une leçon inestimable : ne jamais faire confiance à personne lorsqu'il s'agit de prévoir les prix du pétrole.



Considérez les recherches sur les crises pétrolières des années 70 qui ont été publiées à l'époque. Le consensus était alors que les chocs avaient inauguré une nouvelle ère d'augmentations erratiques mais persistantes des prix du pétrole. En fait, c'est exactement le contraire qui s'est produit pendant la majeure partie des années 1980 et 1990.



La raison de cette tendance n'est pas encore tout à fait claire. Mais parmi les explications probables, il y a eu une forte réaction de l'offre à la hausse des prix sous la forme d'investissements accrus dans la production et l'exploration pétrolières, ainsi que dans les alternatives ; et une forte réponse de la demande, reflétée par des améliorations de l'efficacité énergétique. Les modèles de consommation d'énergie du Japon depuis les années 70 fournissent des preuves significatives pour soutenir cette hypothèse.



De nombreux commentateurs et conseillers politiques qui demandent maintenant une taxe carbone plus élevée espèrent recréer ce scénario du côté de la demande sans les mouvements correspondants du côté de l'offre. Mais comme nous l'avons vu cette année, il y a un problème avec cette approche, car on ne peut pas passer de 80% de combustibles fossiles à 0% du jour au lendemain. Des initiatives plus fortes pour décourager ou même pénaliser la production et le financement de combustibles fossiles signifient qu'il y aura moins d'offre marginale de combustibles fossiles qui traîne. C'est précisément l'objet de telles politiques. Et pourtant, en cas de pic de demande d'énergie – en raison d'une forte reprise après une récession, comme c'est le cas actuellement – ​​nous aurons besoin de toute l'énergie possible. Sinon, il y aura un chaos de prix, avec toute l'instabilité sociale et politique que cela implique.



Le résultat est que les décideurs qui sont déjà confrontés à l'énorme défi d'éloigner le monde des combustibles fossiles doivent également trouver des moyens d'empêcher une grave volatilité des prix du pétrole, du gaz et de l'électricité.



Une idée contre-intuitive est que les décideurs politiques du G20 - ou peut-être tous les États membres de l'ONU - s'entendent sur un plan d'expansion des réserves de pétrole, de gaz et peut-être même de charbon, à condition que ces réserves ne soient exploitées qu'en cas d'urgence. Par exemple, la référence convenue pourrait être un mouvement des prix au comptant de plus de deux écarts types par rapport à la moyenne mobile sur 200 jours.



Certes, un tel régime poserait de sérieux défis. Si les réserves ne sont pas assez importantes, un mauvais acteur pourrait tenter de précipiter une crise d'approvisionnement et ensuite profiter massivement en tant que fournisseur de dernier recours. Mais c'est une raison de plus pour accepter un cadre suffisamment solide – et des réserves suffisamment importantes – pour prévenir une telle menace. De plus, sans initiative de réserve stratégique mondiale, les flambées des prix de l'énergie enregistrées cette année pourraient devenir une nouvelle norme, faisant potentiellement dérailler les autres accords issus des conférences mondiales sur le climat.



Nous sommes entrés dans une nouvelle ère dans laquelle la crise climatique, et ce qu'elle signifiera pour les générations futures, reçoit enfin l'attention mondiale dont elle a besoin.



Mais nous sommes également entrés dans une période au cours de laquelle les décideurs devront faire plus pour garantir que les bénéfices du capitalisme soient partagés plus équitablement. Cela signifie épargner les économies en développement – ​​et les personnes à faible revenu partout dans le monde – des turbulences alimentées par les chocs aux prix mondiaux de l'énergie. A défaut, les nobles engagements nets zéro des pays riches, pris avec les meilleures intentions, n'auront servi à rien.



Par Jim O'Neill

Ancien président de Goldman Sachs Asset Management et ancien ministre britannique du Trésor. Actuellement, il est membre de la Commission paneuropéenne sur la santé et le développement durable