Comment Abe a changé le Japon

L’ assassinat de l'ancien Premier ministre japonais Abe Shinzō lors d'un événement de campagne électorale à Nara, au Japon, est à la fois choquant et déroutant. C'est choquant parce que le Japon n'a connu presque aucune violence politique depuis au moins un demi-siècle et parce que la possession d'armes à feu dans le pays est étroitement contrôlée. C'est déroutant car Abe, ayant démissionné de son poste de Premier ministre en 2020, n'avait aucun rôle gouvernemental officiel; pourtant, le meurtre était clairement un acte politique. La mort d'Abe a surtout étonné et déconcerté un pays qui n'est absolument pas habitué à une telle violence. L'héritage d'Abe de son mandat record en tant que Premier ministre - qui a été divisé entre une année infructueuse en 2006-07, suivie d'un retour triomphal pendant sept ans de 2012 à 2020 - est plus remarquable pour ses effets sur la politique étrangère et de sécurité japonaise que sur les affaires intérieures. Certes, Abe était un bon vendeur pour son programme de politique économique, qu'il a promu avec succès sous la bannière des «Abenomics » ; mais, en fin de compte, c'est sa politique étrangère, et non son programme économique, qui a été transformatrice. Abe a apporté de la clarté, de la force d'action et, grâce à sa longévité au pouvoir, de la crédibilité à la politique étrangère japonaise. Le fait que le terme "Indo-Pacifique" soit maintenant couramment utilisé pour décrire la sécurité et la stratégie diplomatique en Asie est en grande partie dû à Abe, qui a pris un effort japonais préexistant pour construire une relation plus forte avec l'Inde et l'a utilisé pour recadrer et étendre la position de son pays tant au niveau régional que mondial.Cette position a été dictée par la montée en puissance de la Chine et sa rhétorique et ses actions de plus en plus affirmées dans et autour des mers de Chine méridionale et orientale. Sous Abe, le Japon s'est engagé à définir une arène stratégique et diplomatique qui serait plus difficile à dominer pour la Chine. L'approfondissement des liens avec l'Inde faisait partie de cette stratégie, tout comme les efforts d'Abe pour renforcer l'armée japonaise. Il était l'un des principaux partisans de propositions visant à modifier la constitution du pays afin que son armée puisse jouer un rôle plus important aux côtés de celui de son principal allié, les Etats-Unis. Abe était indéniablement un nationaliste. Il courtisait à l'origine la controverse avec des opinions quelque peu révisionnistes sur l'histoire du temps de guerre du Japon, en particulier en ce qui concerne la question brûlante des «femmes de réconfort» que l'armée impériale japonaise a forcées à l'esclavage sexuel dans les pays occupés. Une fois en fonction, cependant, il a largement minimisé ses opinions antérieures. De plus, il a noué des relations diplomatiques plus étroites et plus profondes à travers l'Asie du SudEst, améliorant même les liens avec le voisin le plus épineux du pays et ancienne colonie, la Corée du Sud. Alors que les relations avec la Chine étaient souvent tendues – en particulier lorsque Abe s'est rendu au sanctuaire japonais controversé de Yasukuni pour ses morts à la guerre – le dialogue sino-japonais a néanmoins été maintenu. Il est toujours difficile de deviner les motivations d'un assassin solitaire. L'homme arrêté pour le meurtre d'Abe, Tetsuya Yamagami, 41 ans, semble avoir utilisé un gros fusil de chasse artisanal. Etant donné que le Japon est l'un des pays les plus sûrs au monde, la sécurité lors d'événements politiques a tendance à être légère, même pour un ancien Premier ministre, ce qui explique sans doute comment le tireur a réussi à s'en sortir. Selon des reportages, Yamagami a servi pendant trois ans dans la marine japonaise, la Force d'autodéfense maritime, jusqu'en 2005. Ce contexte - combiné avec le plaidoyer d'Abe pour une armée japonaise plus forte et les efforts pour éliminer la clause pacifiste de la constitution (article 9) - fait qu’il est raisonnable de supposer que le meurtre a été commis en signe de protestation contre la position militaire du pays. Bien qu'Abe n'était plus en fonction, il était sans aucun doute le défenseur le plus éminent et le plus connu du pays d'une capacité militaire plus forte. A ce titre, il a souvent exprimé sa détermination à achever le travail commencé par son grand-père, Nobosuke Kishi, qui, en tant que Premier ministre en 1960, a mené à bien une révision du traité de sécurité du pays avec les Etats-Unis, en vue de renforcer la défense japonaise. Malheureusement, ce n'est peut être pas une coïncidence si le dernier Premier ministre japonais à avoir été victime d'une attaque violente a été Kishi, qui a été poignardé par un assaillant à six reprises peu de temps après l'approbation du traité de sécurité révisé. Contrairement à Abe, cependant, son grand-père a survécu.