Commémoration des visites historiques de Feu SM Mohammed V à Tanger et à Tétouan

Le Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération (HCAR) a commémoré, mercredi, le 78è anniversaire de la visite historique de Feu SM Mohammed V et des membres de la famille Royale en 1947 à Tanger, ainsi que le 69è anniversaire de la glorieuse visite Royale du Père de la Nation à Tétouan.



A Tanger, un événement commémoratif s’est tenu dans les Jardins de la Mendoubia, à la Place 9 Avril, lieu où Feu SM Mohammed V avait prononcé son célèbre discours, en présence du Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération, Mustapha El Ktiri, du Wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Younes Tazi, ainsi que des présidents et membres des conseils élus régionaux, provinciaux et locaux, de plusieurs personnalités judiciaires, militaires et académiques, en plus des familles de résistants, des membres de l’Armée de libération et des représentants de la société civile.



Cette cérémonie a été marquée par la levée du drapeau national et le vernissage d'une exposition de photos historiques de la visite Royale à Tanger, illustrant de nombreuses activités et rencontres tenues par les membres de la famille Royale dans la ville du Détroit, et soulignant la forte symbiose entre le Trône Alaouite et le peuple marocain.

Elle a été ponctuée aussi par le dépôt de fleurs devant la plaque commémorative du discours historique de Tanger.



S'exprimant à cette occasion, M. El Ktiri a mis l'accent sur la portée et les significations profondes de cette visite historique, qui a marqué un tournant décisif dans la lutte du peuple marocain pour la liberté et l’indépendance, et a constitué une étape majeure dans la consécration de l’unité de la nation.



Il a souligné que Feu SM Mohammed V avait tenu à effectuer ce voyage par voie terrestre, en partant de la zone sultanienne, passant par la zone khalifienne, pour arriver à la zone internationale, brisant ainsi les frontières fictives imposées par le colonisateur, dans un geste symbolique consacrant l’intégrité territoriale du Royaume.



Après avoir évoqué les activités Royales et princières à Tanger et leur impact national et international, M. El Ktiri a relevé que cette visite constitue "un exemple vivant de la puissante symbiose ayant toujours uni le Glorieux Trône Alaouite et le peuple marocain, qui a permis de donner naissance à l’une des plus belles épopées", considérant cette visite comme une étape lumineuse dans le processus de lutte nationale pour la liberté et l’indépendance.



Au siège de la province de Tétouan, une cérémonie a été organisée en commémoration du 69è anniversaire de la visite de Feu SM Mohammed V à la ville en 1956, proclamant l’indépendance du nord du Royaume et l’unité du pays.



Intervenant lors de cette cérémonie, qui s'est déroulée en présence du gouverneur de la province de Tétouan, Abderrazzak Mansouri, des présidents des conseils élus et de plusieurs responsables civils, militaires, sécuritaires et judiciaires, ainsi que des acteurs de la société civile, M. El Ktiri a affirmé que la visite de Tétouan était "un témoignage de loyauté et un hommage de Feu SM Mohammed V à ses hommes politiques, penseurs, intellectuels, patriotes et résistants, hommes et femmes, pour les rôles pionniers qu’ils ont joués et les sacrifices considérables qu’ils ont consentis sur la voie de la liberté et de l’unité nationale".



Il a insisté sur le fait que la commémoration de ces deux visites est une occasion de mettre en lumière la première cause nationale et de souligner la nécessité d’une mobilisation constante et d’une vigilance continue de la famille de la résistance et de l’Armée de libération derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI, afin de poursuivre la modernisation, le développement, la préservation de l’unité territoriale et la consolidation des acquis nationaux.



A cette occasion, des aides en nature ont été remises à des ayants droit des membres de la famille de la résistance, et des hommages ont été rendus à d’anciens résistants et membres de l’Armée de libération à Tanger et à Tétouan.



Par ailleurs, un représentant des associations représentant la famille de la résistance a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en avant les dimensions nationale, humaine et politique de ces visites, ainsi que les liens solides unissant la famille de la résistance au Glorieux Trône Alaouite.