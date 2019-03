Combien gagne Nagui

Figure incontournable du PAF (Paysage audiovisuel français), Nagui fait le plein chaque soir sur France 2 avec "Tout le monde veut prendre sa place" et "N’oubliez pas les paroles". Alors qu’il a débuté à la télévision dans les années 90, le présentateur a su s’imposer au fil des années malgré une traversée du désert suite à son passage chez Canal + de 2000 à 2004.

Animateur, Nagui est également producteur. Dès 1993, il a fondé sa propre société, Air Productions avec laquelle il a produit des succès télé comme "Taratata", dont le coup d'envoi avait été lancé en 1993, et "N’oubliez pas votre brosse à dents", pourtant déprogrammé en 1996 après le départ de Jean-Pierre Elkabbach. En 2008, sa boîte de production est rachetée par Banijay, ce qui a permis au producteur de réaliser une belle opération.

En mars 2018, nos confrères de Capital s'étaient penchés sur le patrimoine de Nagui. Le magazine révélait alors que le producteur a pu négocier "un deal avantageux" avec Banijay. Actionnaire du groupe à hauteur de 5,3%, le présentateur de 57 ans disposerait via sa société Holding Fam d’une participation d’une valeur de 20 millions d’euros. Salarié de ce grand groupe dont le chiffre d’affaires est d’un milliard d’euros, le présentateur gagnerait "entre 750.000 euros et 1 million d’euros par an" ainsi que "120.000 à 150.000 euros" par an sur France inter toujours selon le magazine Capital. Nagui est également à la tête d’un patrimoine immobilier conséquent.

Il possède une maison avec jardin à Paris et une villa avec piscine à Saint-Tropez. Il serait également l’heureux propriétaire d’une Porsche de collection de 1965.