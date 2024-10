Colorado : franchissement à la hausse du seuil de participation

L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé, mardi, un franchissement indirect à la hausse du seuil de participation de 5% dans le capital de Colorado.



"M. Abed Chagar a déclaré avoir franchi, le 1er octobre 2024, indirectement à la hausse le seuil de participation de 5% dans le capital de Colorado, et ce suite à l'acquisition par la société YAN SASU de 644.705 actions Colorado au prix de 53 dirhams, sur le marché de blocs, auprès de Colbert Finance", indique l'AMMC dans un communiqué, ajoutant que YAN SASU est une société détenue à 100% par M. Chagar.



Suite à cette transaction, M. Chagar déclare détenir une participation totale de 5,98% dans le capital de Colorado, répartie en une détention directe de 320.000 actions Colorado, soit 1,98% du capital de ladite société et une détention indirecte, à travers la société Yan SASU, de 644.705 actions Colorado (4% du capital), précise la même source.



D'après l'AMMC, M. Chagar, qui déclare agir de concert avec la société Yan SASU, envisage, dans les six mois qui suivent le franchissement du seuil précité, de poursuivre ses achats sur la valeur Colorado.