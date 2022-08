Colonies de vacances: Des enfants maqdissis fin prêts à séjourner au Maroc

A l'inititaive de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, un total de 50 enfants maqdissis ont achevé des colonies de vacances "préparatoires" de trois semaines, avant de débarquer au Maroc pour participer à la 13è édition des colonies de vacances estivales, organisée à partir du 12 août sous le Haut Patronage de S.M le Roi Mohammed VI. Un programme riche élaboré dans le strict respect des mesures préventives contre la Covid-19 sera au menu de cette édition, tenue sous le signe "AlInbiâat" (La Renaissance) et s'étalant sur deux semaines, parallèlement avec le Programme national des colonies de vacances, indique l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, organisatrice de cet événement en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Organisée sous le thème "Les effets des changements climatiques sur la sécurité environnementale et l’enjeu de la préservation de l’eau", la 13è édition sera inaugurée parla tenue d'un atelier interactif pour sensibiliser les enfants à l'importance de la préservation de l'environnement et de l'équilibre de la nature. Il sera animé par des experts de l'Association marocaine pour l’Ecotourisme et la protection de la nature, s'appuyant sur des supports pédagogiques numériques de pointe. Les jeunes bénéficiaires auront également la chance de découvrir des monuments historiques des villes de Casablanca, Rabat, Tanger, Assilah, Tétouan, M’diq et Chefchaouen et des projets économiques d’envergure comme le port Tanger-Med, des usines du secteur automobile, des chantiers d’infrastructures et des barrages. En outre, les participants profiteront de moments de divertissement et de récréation, participeront à des compétitions artistiques et sportives et créeront des liens d'amitié et d'échange avec les enfants marocains prenant part aux colonies de vacances organisées durant cette période à la Forêt diplomatique de Tanger. Et comme chaque année, les enfants d'Al-Qods veillent à partager les joies des Marocains lors des fêtes nationales qui coïncident avec leur séjour au Maroc. Au menu, des passages artistiques bien choisis relevant aussi bien de la culture marocaine que palestinienne. Organisé au Maroc par l’Agence Bayt Mal AlQods Acharif au profit des enfants de la Ville sainte, ce programme de colonies de vacances s’inscrit dans le cadre des activités sociales du «Club Enfants pour Al-Qods» relevant de l’Agence, prévoyant au total 11 colonies de vacances à Al-Qods au profit de 3.000 enfants de la Ville Sainte.